Festa sul Lago: sport, griglia e musica a Morcote

Dalle 19 la griglia sarà protagonista, con carne e sapori che porteranno il profumo di festa in riva al lago. Il bar offrirà birre, vini e cocktail per tutti i gusti.

La serata proseguirà con la musica di DJ Poma, che animerà la festa fino all’una di notte, tra balli, ritmo e atmosfera coinvolgente. La manifestazione è aperta a tutti: famiglie, amici, grandi e piccini. I bambini potranno divertirsi al lago e, in serata, giocare sul campo.