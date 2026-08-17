Festa sul Lago: sport, griglia e musica a Morcote
L'appuntamento con il Memorial Ciacio Poma è per sabato 22 agosto
L'appuntamento con il Memorial Ciacio Poma è per sabato 22 agosto
MORCOTE - Sarà una giornata all’insegna dello sport, della buona cucina e del divertimento per tutti quella in programma sabato 22 agosto a Morcote. L’evento, organizzato dalla sezione Seniori del FC Lugano, si terrà nell’area campo Console Isella, sulla riva di San Bartolomeo. In caso di pioggia, la festa sarà rinviata a sabato 29 agosto.
Il pomeriggio prenderà il via dalle 15 con un mini torneo di calcio, partite, sport e tanto divertimento. Per chi preferisce rilassarsi, saranno disponibili gelati, salamini, formaggi e un bar aperto, per godersi il lago in compagnia di amici e famiglia.
Dalle 19 la griglia sarà protagonista, con carne e sapori che porteranno il profumo di festa in riva al lago. Il bar offrirà birre, vini e cocktail per tutti i gusti.
La serata proseguirà con la musica di DJ Poma, che animerà la festa fino all’una di notte, tra balli, ritmo e atmosfera coinvolgente. La manifestazione è aperta a tutti: famiglie, amici, grandi e piccini. I bambini potranno divertirsi al lago e, in serata, giocare sul campo.
La festa si concluderà alle 2 del mattino, con un ringraziamento a tutti i partecipanti. L’evento è realizzato grazie al sostegno di BancaStato, Habitrust, Ferrario Domenico e Eventopolis.