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I ruggiti (premiati) del Pardo nel caldo di Ferragosto

Un fine settimana ricchissimo in Ticino: dal grande cinema ai festival musicali ad alta quota, passando per le tradizionali sagre di paese. Ecco l'Agendone di Tio.ch
I ruggiti (premiati) del Pardo nel caldo di Ferragosto
LOCARNO FILM FESTIVAL / TIPRESS
Fonte RED
elaborata da Redazione
I ruggiti (premiati) del Pardo nel caldo di Ferragosto
Un fine settimana ricchissimo in Ticino: dal grande cinema ai festival musicali ad alta quota, passando per le tradizionali sagre di paese. Ecco l'Agendone di Tio.ch

SAVOSA - Questo fine settimana di metà agosto promette scintille in tutto il Ticino, offrendo un vero e proprio “menù” per tutti i gusti. Che abbiate voglia di scatenarvi al ritmo del punk rock o della musica elettronica in vetta, oppure preferiate rilassarvi davanti a una pellicola d'autore sotto le stelle, le opzioni non mancano di certo. C'è grande spazio anche per le tradizioni, con le classiche feste di paese dove gustare un buon risotto in compagnia, mentre per chi cerca atmosfere più intime e suggestive non mancheranno momenti magici come i concerti alle prime luci dell'alba o le affascinanti gite a bordo di treni storici. Preparatevi a vivere un weekend ricco di emozioni, da assaporare fino in fondo. Ecco il programma completo.

Venerdì 14 agosto

Lugano e dintorni

    • Alle 18, la foce del Cassarate si anima con i ritmi estivi di Lugano Marittima - DJ Set: in console ci sarà Dj Ode per far ballare tutti i presenti.
    • Al Parco comunale di Bioggio, a partire dalle 18.30, va in scena Music in dal parc. La storica cover band italiana Doctor Beat vi farà cantare a squarciagola con un concerto gratuito e coinvolgente. Presente anche una ricca buvette.
    • Gli amanti delle sonorità più ruvide non possono perdersi il Lagoon Punk Rock Fest 2026 al Parco Ciani di Lugano. Dalle 20, due serate gratuite all'insegna della musica punk rock internazionale e locale, con area food, mercatini e tanta socialità.
    • Dopo la pausa estiva, riapre il palco del Ristorante Hollywood Live Music di Lugano. Dalle 21, Si torna a suonare anche all'Hollywood con il repertorio rock, blues e pop degli Holly Friends.
    • Sempre alle 21, la Rivetta Tell sul lungolago di Lugano si trasforma in una pista da ballo sotto le stelle con La Milonga - Serata di Tango, un evento curato da La Casa del Tango.

Mendrisiotto

Nulla da segnalare.

Locarnese

    • Siamo quasi alle battute conclusive per il Locarno Film Festival: scopri il programma completo sul sito ufficiale.
    • La giornata inizia con colazione e cultura alla Biblioteca cantonale di Locarno. Dalle 09.30 (con caffè e cornetti), si terrà la presentazione de L'angelo del lago. Una novel gialla in animazione, con la partecipazione degli autori Dario Galimberti, Gionata Zanetta e Alessandro Marcionni. A seguire, la proiezione della prima stagione.
    • Ultima occasione per assistere a Cin ci là - Operetta a Cevio. Alle 20.03, la Compagnia d'Operette Elena d'Angelo porterà in scena uno spettacolo unico, colorato e allegro, con musica dal vivo ed entrata libera.
    • Una nuova serata di musica e divertimento alla Rotonda by la Mobiliare a Locarno: dalle 21.30 Maryne, seguita da The Stickmen Project e in conclusione DJ Feed.
    • Alle 21.20 al Bistrot Teatro Paravento di Locarno concerto degli Zona Sun, i pionieri ticinesi del reggae.

Bellinzona e valli

    • Gli appassionati di hockey hanno un appuntamento imperdibile al Centro Sportivo di Bellinzona: alle 19 si gioca la Partita amichevole - GDT Bellinzona Snakes vs HCAP. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
    • All'Ostello dei Cappuccini di Faido, alle 20, si terrà Ayurveda: reportage sul Kerala. Gaetana Camagni condividerà la sua esperienza sull'antica medicina indiana. Possibilità di cena ayurvedica alle 19.
    • Alla Ca’ do Jazz di Bellinzona, sempre alle 20, risuoneranno le note del THE TICINO BLUES SPECIAL con Bat Battiston & Guests, per una serata all'insegna del blues autentico.
    • La magia del cinema all'aperto vi aspetta al Castel Grande di Bellinzona alle 21.15 con il Coop Open Air Cinema Bellinzona - Buen camino, per godersi una bella pellicola in una cornice suggestiva.
    • Dalle 21.30 si potranno ammirare le stelle cadenti al Passo del San Bernardino, con la consulenza dell'astrofilo Fausto Delucchi, membro della Società Astronomica Ticinese, che metterà a disposizione dei presenti la sua competenza e un telescopo di 30 cm di diametro.

Sabato 15 agosto

Lugano e dintorni

    • La notte si accende al Flamingo Club di Lugano con l'esclusivo aftershow dell'AFTER LAGOON with MOSCOW DEATH BRIGADE. A partire dalle 00.30, il collettivo porterà il suo esplosivo mix di hardcore punk, rap ed elettronica per una performance ad altissima intensità. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
    • Per chi desidera festeggiare in quota, il Ristorante Alpe Foppa a Rivera propone il Ferragosto al Monte Tamaro a partire dalle 10. Tra panorami spettacolari, ci sarà una gustosa grigliata mista e la musica dal vivo di Luca Maciacchini.
    • Un connubio perfetto tra musica e natura vi aspetta sulla terrazza del ristorante Vetta Monte Lema a Miglieglia con EIV26 - Elettronica In Vetta. Dalle 11, un imperdibile day-party di musica elettronica con artisti regionali e l'ospite speciale SUDO.
    • Alle 11 il Santuario della Madonna d'Ongero a Carona ospiterà la Santa Messa in occasione dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. La celebrazione è affidata a mons. Alain De Raemy, concelebreranno don Thomas Fabrice N’Semi Mboungou, parroco di Carona e Padre Marcelo José Da Silva Sampaio assistiti dal cerimoniere vescovile don Davide Santini.
    • L'atmosfera estiva si fa sentire a Lugano Marittima, dove dalle 18 andrà in scena un imperdibile Lugano Marittima - DJ Set che vedrà protagonisti Gringo & Virgy in un coinvolgente back-to-back.
    • Il suggestivo scenario del Parco Ciani di Lugano ospita la seconda giornata del Lagoon Punk Rock Fest 2026. Dalle 20, il festival gratuito porterà sul palco band internazionali e locali, offrendo anche un'area food & drink e mercatini dedicati alla cultura underground.
    • Sulla Rivetta Tell, nel cuore del lungolago di Lugano, si balla a partire dalle 21 con Alma Latina - Serata di ritmi latini. Un'appassionante serata danzante animata dai ballerini delle scuole Let's Dance School e Ritmo y Pasion Latina, con la selezione musicale di Dj Albertigo.

Mendrisiotto

    • Un vero e proprio tuffo nel passato vi attende a Capolago con il magico Treno a Vapore. Alle 9.45 partirà la storica locomotiva del 1890 per un viaggio affascinante verso la vetta del Monte Generoso, un'esperienza che incanterà grandi e piccini.
    • Al Buffet Bellavista di Capolago, raggiungibile con il trenino a cremagliera, è tempo di Brunch Bellavista. Dalle 11 potrete gustare un'autentica esperienza culinaria con prodotti “momò”, tra formaggi d'alpeggio, salumi e torte fatte in casa.
    • Nel piazzale del Municipio di Morbio Inferiore prende il via alle 11 la tradizionale Sagra di San Rocco. La giornata sarà animata da un'ottima cucina tipica con griglia e, in serata, dalla musica anni '80 e '90 mixata da DJ Mauj.

Locarnese

    • È il giorno conclusivo del Locarno Film Festival: scopri il programma completo sul sito ufficiale.
    • Al Teatro Dimitri di Verscio, alle 18, va in scena Compagnia Due “Avanti”. Uno spettacolo clownesco senza parole, capace di catapultare il pubblico di tutte le età in un grandioso e poetico varietà fatto di giocoleria, magia e illusioni.
    • In Piazza del Semitori a Ronco sopra Ascona, a partire dalle 19, l'Associazione Pro Carnevale Ronchese offre una golosa Degustazione Risotto in Piazza del Semitori. Un'ottima occasione per cenare in compagnia e sostenere la squadra locale.
    • Alla Locanda Zott di Vergeletto si festeggia tutto il giorno con una ricca grigliata, ma è alle 20 che la serata si accende con l'energia dei Kiliradio in concerto per una performance di musica dal vivo immersi nella natura.
    • La Chiesa riformata di San Nazzaro fa da cornice, alle 20.15, al Concerto Bat Battiston Reunion Band. Un imperdibile appuntamento gratuito all'insegna del blues, del jazz e del rock ticinese insieme a Bat Battiston, Frank Salis e Rocco Lombardi.
    • Alle 21 al Bistrot Teatro Paravento di Locarno Romeo Taddei in concerto seguito, da La Combi.
    • Ultima serata di festa alla Rotonda by La Mobiliare a Locarno: si comincia alle 21.30 con Ma che ne sanno i 2000!, poi alle 23.15 Da Brozz e alle 00.15 DJ Doom & Synergee. Chiusura con i Dj Resident Dj Matteo Vanetti e DJ Kommy.

Bellinzona e valli

    • Dalle 10 a San Bernardino (GR) Ferragosto Alpino con una serie di appuntamenti - il mercato lungo il fiume, i concerti, la grande sfilata delle 14.30 - e il pranzo al PalaEventi con polenta accompagnata da stracotto d’asino, formaggio d’alpe o latte fresco.
    • Nella splendida cornice della Valle Malvaglia si celebra la Festa in capanna Quarnei. Dalle 10 vi aspettano la Santa Messa, un pranzo a base di prodotti locali, una caccia al tesoro per i più piccoli e l'intrattenimento musicale del Duo Tirabüscion.
    • Il Centro Pro Natura Lucomagno di Acquacalda invita le famiglie, a partire dalle 10, a partecipare a Un tesoro di riccio. Una divertente caccia al tesoro immersi nella natura per scoprire tutti i segreti dell'animale dell'anno, con tanto di enigmi e un premio finale.
    • Risate assicurate sotto le stelle a Ghirone con il Cinema alla diga del Luzzone. Alle 21.15 verrà proiettata la commedia “Buen Camino” con Checco Zalone, in un'affascinante modalità drive-in o all'aria aperta ai piedi dell'imponente sbarramento.
    • Nella magnifica corte di Castel Grande a Bellinzona, alle 21.15, il Coop Open Air Cinema propone la proiezione della divertente pellicola Coop Open Air Cinema Bellinzona - Frontaliers sabotage.

Domenica 16 agosto

Lugano e dintorni

    • Sveglia presto per i più mattinieri: alle 5.30 la vetta del Monte San Salvatore a Lugano fa da cornice al suggestivo Concerto all’alba con l’ensemble CelloLove. Un viaggio musicale dalle tenebre alle prime luci del sole, seguito da una ricca colazione al Ristorante Vetta.
    • La musica classica anima la mattinata al Boschetto del Parco Ciani di Lugano. Alle 10.30 va in scena Aulos. Itinerari sonori tra ‘700 e ‘800 - Matinée musicale, con il Doric Quartet pronto a deliziare il pubblico con brani di Mozart, Viotti e Mercadante.
    • Nel tardo pomeriggio, alle 17, lo Studio FOCE di Lugano ospita il Concerto finale della Masterclass The Art of Cello, un'esibizione conclusiva guidata dal Maestro Christian Bellisario con un raffinato repertorio per violoncello e pianoforte.

Mendrisiotto

    • Atmosfera di festa al Piazzale Municipio di Morbio Inferiore per la tradizionale Sagra di San Rocco. Dalle 11 vi aspettano cucina tipica, griglia e, per animare la domenica, le coinvolgenti canzoni popolari ticinesi del gruppo Tacalà.
    • Un pomeriggio all'insegna della natura e della scoperta vi attende a Capolago. Alle 13 parte l'escursione Grotta dell'orso con guida esperta: si sale in vetta al Monte Generoso con il trenino a cremagliera, si esplora la grotta e si conclude in dolcezza con una merenda al Fiore di pietra.

Locarnese

    • All'Oratorio di San Nazzaro, alle 21, va in scena lo spettacolo Gli impavidi Bretoni. Un'oscura e divertente storia di tubature raccontata senza parole, con una comicità alla Buster Keaton, effetti sonori dal vivo e musiche bretoni che trasformeranno il palco in un frenetico cantiere.
    • Sempre alle 21, il Lungolago Burbaglio di Locarno accoglie Il bosco in valigia. Il Teatro dei Fauni festeggia 40 anni di attività con questo poetico spettacolo di figure e suoni, adatto a un pubblico dai 4 ai 104 anni, che racconta la storia di una donna alla ricerca del suo bosco perduto.
    • La serata si chiude in bellezza a Locarno con il Film per famiglie in Piazza Grande. Alle 21.15, sul grande schermo del Locarno Film Festival, verrà proiettato “Il figlio del deserto”, un'emozionante avventura nel cuore del Sahara. In caso di pioggia, l'evento si sposterà al Palexpo (Fevi).

Bellinzona e valli

    • La Chiesa di San Lorenzo a Sobrio accoglie alle 11 il Sobrio Festival - Recital Eva Rabchevska e Simone Bernardini. I due talentuosi musicisti si esibiranno in un repertorio che spazia da Bach a Händel.
    • Serata all'aperto e grande cinema a Bellinzona: alle 21, nella suggestiva cornice di Castel Grande, il Coop Open Air Cinema Bellinzona propone la proiezione del film “Marty Supreme”.
    • Per un'esperienza cinematografica davvero unica, alle 21 a Ghirone vi aspetta il Cinema in diga, con emozionanti proiezioni direttamente sulla maestosa parete della Diga del Luzzone.
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