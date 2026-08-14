I ruggiti (premiati) del Pardo nel caldo di Ferragosto

SAVOSA - Questo fine settimana di metà agosto promette scintille in tutto il Ticino, offrendo un vero e proprio “menù” per tutti i gusti. Che abbiate voglia di scatenarvi al ritmo del punk rock o della musica elettronica in vetta, oppure preferiate rilassarvi davanti a una pellicola d'autore sotto le stelle, le opzioni non mancano di certo. C'è grande spazio anche per le tradizioni, con le classiche feste di paese dove gustare un buon risotto in compagnia, mentre per chi cerca atmosfere più intime e suggestive non mancheranno momenti magici come i concerti alle prime luci dell'alba o le affascinanti gite a bordo di treni storici. Preparatevi a vivere un weekend ricco di emozioni, da assaporare fino in fondo. Ecco il programma completo.

