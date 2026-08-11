Cerca e trova immobili
Segnalaci
AIROLO

Una star mondiale nella Caverna dei Cristalli

Kit Armstrong sarà protagonista il 31 agosto di un recital dedicato a Franz Liszt
Una star mondiale nella Caverna dei Cristalli
MUSEO SASSO SAN GOTTARDO
Fonte Museo Sasso San Gottardo
elaborata da Redazione
Una star mondiale nella Caverna dei Cristalli
Kit Armstrong sarà protagonista il 31 agosto di un recital dedicato a Franz Liszt

AIROLO - Un pianista di fama mondiale nella sala da concerto più suggestiva della Svizzera: il 31 agosto il Museo Sasso San Gottardo ospita Kit Armstrong nella Caverna dei Cristalli per un recital dedicato a Franz Liszt, nel segno del legame tra musica e scienza che univa già Johann Wolfgang von Goethe.

Armstrong, 34 anni, è un talento poliedrico che ha studiato fisica, chimica e matematica negli Stati Uniti e a Parigi prima di affermarsi come pianista di livello internazionale. La sua formazione musicale porta la firma di Alfred Brendel, uno dei più importanti pianisti del XX secolo, che gli attribuisce una comprensione della grande letteratura pianistica come unità di sentimento e intelletto. Il rapporto speciale tra i due è stato documentato nel film "Set the Piano Stool on Fire" di Mark Kidel.

Armstrong si esibisce regolarmente in sale prestigiose come la Filarmonica di Berlino, il Musikverein di Vienna e il Concertgebouw di Amsterdam e ha suonato con l'Orchestra Filarmonica di Vienna e l'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. Il suo approccio coniuga virtuosismo e profondità concettuale, collocando la musica dal XVI al XXI secolo in contesti intellettuali nuovi e sorprendenti - una sensibilità che lo rende, per molti versi, una controparte moderna di Goethe.

Il programma
La Caverna dei Cristalli, scavata nella roccia primordiale del Gottardo, offre un'acustica eccellente e una cornice unica per l'evento, che prevede un numero limitato di 80 posti. Il programma della giornata si apre alle 14 con una visita guidata speciale all'unica mostra permanente in Svizzera dedicata ai viaggi di Goethe nel Paese. Alle 15 il concerto, con un programma interamente lisztiano che comprende "La canzone di Mignon" nell'elaborazione dello stesso Armstrong, la "Marcia festiva per il giubileo di Goethe", "Gretchen" - secondo movimento della Faust-Symphonie -, musiche composte su varie poesie di Goethe e la "Vallée d'Obermann". Al termine del recital, un rinfresco con la possibilità di incontrare personalmente l'artista. Facoltativo il tragitto con la Metro del Sasso fino alla fortezza storica. Chiusura dell'evento alle ore 17.

«Siamo felici di poter dare il benvenuto a Kit Armstrong, un talento eccezionale che si avvicina allo spirito di Goethe come pochi altri, e questo in una location che non potrebbe essere più adatta» ha dichiarato il direttore del museo Damian Zingg.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
caverna dei cristallifranz lisztkit armstrongmusica classica
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Famiglia torna dalle vacanze e scopre di non avere più una casa
LIVE
VAUD
2 gior
25
105

Famiglia torna dalle vacanze e scopre di non avere più una casa

Leggeva un libro mentre guidava il treno: il licenziamento è confermato
LIVE
SVIZZERA
1 gior
20
72

Leggeva un libro mentre guidava il treno: il licenziamento è confermato

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375
LIVE
SVIZZERA
1 gior
169

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375

«Ci siamo sentiti abbandonati»: ora parla la polizia
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
2 gior

«Ci siamo sentiti abbandonati»: ora parla la polizia

Traffico ancora bloccato sulla A2, automobilisti in strada e tanta frustrazione
LIVE
MEZZOVICO
2 gior
101

Traffico ancora bloccato sulla A2, automobilisti in strada e tanta frustrazione

Auto contro camper sulla A2: il bilancio è di sette feriti
LIVE
MEZZOVICO
3 gior
23

Auto contro camper sulla A2: il bilancio è di sette feriti

I cinesi si prendono la "nostra" Mammut: «Siamo Davide contro diversi Golia»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
24
136

I cinesi si prendono la "nostra" Mammut: «Siamo Davide contro diversi Golia»

Mezzi nudi per strada
LIVE
CANTONE
13 ore
122
190

Mezzi nudi per strada

Tamponamento sull’A2, dal camper spagnolo sbalza fuori Nino: «Aiutateci a ritrovarlo»
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
2 gior
54
198

Tamponamento sull’A2, dal camper spagnolo sbalza fuori Nino: «Aiutateci a ritrovarlo»

Nino è stato ritrovato
LIVE
CANTONE
1 gior
87
510

Nino è stato ritrovato

Grave incidente sulla A2: il conducente dell'auto rischia la vita
LIVE
MEZZOVICO
2 gior
17

Grave incidente sulla A2: il conducente dell'auto rischia la vita

Esce di strada e si rovescia in un prato: due feriti a Gerra Verzasca
LIVE
VERZASCA
2 gior
20
40

Esce di strada e si rovescia in un prato: due feriti a Gerra Verzasca

Hai un tesoro di cellulari nel cassetto?
LIVE
SVIZZERA
13 ore
6
12

Hai un tesoro di cellulari nel cassetto?

La canicola rimette la quarta
LIVE
CANTONE
1 gior

La canicola rimette la quarta

Cade dalla parete rocciosa mentre cercava funghi: la sua vita è in pericolo
LIVE
ACQUAROSSA
1 gior
5

Cade dalla parete rocciosa mentre cercava funghi: la sua vita è in pericolo

Due morti dopo lo schianto frontale
LIVE
GRIGIONI
1 gior

Due morti dopo lo schianto frontale

Entra nel lago per nuotare, viene ritrovato mentre galleggia privo di vita
LIVE
BERNA
2 gior

Entra nel lago per nuotare, viene ritrovato mentre galleggia privo di vita

Il Ticino aprirà le dighe verso l'Italia: attesi 10 cm in meno nel Ceresio
LIVE
CANTONE
3 ore
62
184

Il Ticino aprirà le dighe verso l'Italia: attesi 10 cm in meno nel Ceresio

Murati vivi in casa, senza cibo né acqua: la polizia soccorre due bimbi di 8 e 11 anni
LIVE
ZURIGO
23 ore
16
125

Murati vivi in casa, senza cibo né acqua: la polizia soccorre due bimbi di 8 e 11 anni

«Davvero servono ore e ore per riaprire un’autostrada?»
LIVE
CANTONE
2 gior
63

«Davvero servono ore e ore per riaprire un’autostrada?»

Una spiegazione che non convince chi è rimasto bloccato per ore
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
1 gior
81
131

Una spiegazione che non convince chi è rimasto bloccato per ore

A2 ancora al collasso: «Il Ticino non può essere ostaggio del traffico di transito»
LIVE
CANTONE
1 gior
21

A2 ancora al collasso: «Il Ticino non può essere ostaggio del traffico di transito»

Alcol test positivo per il granconsigliere Censi: c'è la recidiva
LIVE
CANTONE
3 gior
177

Alcol test positivo per il granconsigliere Censi: c'è la recidiva

Le folli richieste di un (esoso) Alonso per restare all'Aston Martin
LIVE
FORMULA 1
2 gior
5
26

Le folli richieste di un (esoso) Alonso per restare all'Aston Martin

L’Hotel De La Paix ha un nuovo proprietario
LIVE
LUGANO
1 gior
1

L’Hotel De La Paix ha un nuovo proprietario

Fumo a bordo, volo Swiss costretto a fare dietrofront nel bel mezzo dell'Atlantico
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
27

Fumo a bordo, volo Swiss costretto a fare dietrofront nel bel mezzo dell'Atlantico

«Non voglio che mi filmino il sedere»
LIVE
ATLETICA
22 ore
58
157

«Non voglio che mi filmino il sedere»

Incendio in Valle Verzasca, in fumo quasi tre ettari di bosco
LIVE
LAVERTEZZO
22 ore
3
49

Incendio in Valle Verzasca, in fumo quasi tre ettari di bosco

«Troviamoci per ricordare Guccini», e nel parco arriva una piccola folla
LIVE
MENDRISIO
1 gior
2
52

«Troviamoci per ricordare Guccini», e nel parco arriva una piccola folla

Troppo caldo anche a 3'600 metri: chiude il rifugio vicino al Bernina
LIVE
GRIGIONI
3 gior
8

Troppo caldo anche a 3'600 metri: chiude il rifugio vicino al Bernina

L'apicoltrice ticinese... allergica alle api
LIVE
BELLINZONA
1 gior
3

L'apicoltrice ticinese... allergica alle api

«Non avevano acqua, solo una confezione di pane da toast»
LIVE
ZURIGO
8 ore
9
41

«Non avevano acqua, solo una confezione di pane da toast»

Tropicali notti ticinesi, a Locarno va il record svizzero
LIVE
CANTONE
10 ore
11
32

Tropicali notti ticinesi, a Locarno va il record svizzero

Il suo yacht non soccorre un'imbarcazione alla deriva: bufera su Mark Zuckerberg
LIVE
STATI UNITI
1 gior
6

Il suo yacht non soccorre un'imbarcazione alla deriva: bufera su Mark Zuckerberg

Notti tropicali da record a Lugano, «quest'anno supereremo le 50»
LIVE
CANTONE
2 gior
26
63

Notti tropicali da record a Lugano, «quest'anno supereremo le 50»

Un figlio fa esplodere in cielo un "Arcobaleno" di emozioni
LIVE
CANTONE
2 gior
1

Un figlio fa esplodere in cielo un "Arcobaleno" di emozioni

Sbaglia l’atterraggio e finisce su una pianta
LIVE
VAL MARA
2 gior
7
48

Sbaglia l’atterraggio e finisce su una pianta

Il consiglio della polizia: «Date del lei a chi vi minaccia con un coltello»
LIVE
BERNA
2 gior
40

Il consiglio della polizia: «Date del lei a chi vi minaccia con un coltello»

Ecco quanti cittadini UE si sono trasferiti nel tuo comune
LIVE
SVIZZERA
21 ore
4
51

Ecco quanti cittadini UE si sono trasferiti nel tuo comune

Chiodi sparsi sulla strada e ciclisti con le gomme forate
LIVE
BREGGIA
11 ore
29
107

Chiodi sparsi sulla strada e ciclisti con le gomme forate

Malore in vacanza, "Lady Gucci" finisce in ospedale
LIVE
ITALIA
3 gior
15

Malore in vacanza, "Lady Gucci" finisce in ospedale

Il guardrail salva i ladri dell'auto
LIVE
GRIGIONI
1 gior
10
34

Il guardrail salva i ladri dell'auto

Dal Ticino all'Odissea: «Il segreto? Saper far tesoro dei “no”»
LIVE
CANTONE
1 gior
3
26

Dal Ticino all'Odissea: «Il segreto? Saper far tesoro dei “no”»

Edifici Minergie, «alcuni non più in grado di affrontare il nuovo caldo»
LIVE
CANTONE
1 gior
21
84

Edifici Minergie, «alcuni non più in grado di affrontare il nuovo caldo»

Scomparso a Verdasio: ricerche per il 67enne Jürg Morger
LIVE
CANTONE
2 gior
1
9

Scomparso a Verdasio: ricerche per il 67enne Jürg Morger

Ex Hotel Fischer: il suo futuro «è top secret»
LIVE
LUGANO
1 gior
27
15

Ex Hotel Fischer: il suo futuro «è top secret»

Fiducia infranta con l'inganno: Infantino spalle al muro
LIVE
NYON
1 gior
9
61

Fiducia infranta con l'inganno: Infantino spalle al muro

Con il Reno a secco, le cose per la Svizzera rischiano davvero di farsi più care
LIVE
SVIZZERA
20 ore
8
34

Con il Reno a secco, le cose per la Svizzera rischiano davvero di farsi più care

Alla Street Parade erano in 900'000, molto lavoro per i soccorsi
LIVE
ZURIGO
2 gior
29
72

Alla Street Parade erano in 900'000, molto lavoro per i soccorsi

Il Thun fa spesa (da 1.2 milioni) in Italia
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
1
8

Il Thun fa spesa (da 1.2 milioni) in Italia

ULTIME NOTIZIE AGENDA
Elettronica in Vetta dal sapore giapponese
LIVE
LEMA
12 ore
4

Elettronica in Vetta dal sapore giapponese

La leggenda del blues ticinese: Bat Battiston Reunion Band in concerto
LIVE
GAMBAROGNO
1 gior
1
3

La leggenda del blues ticinese: Bat Battiston Reunion Band in concerto

Settembre al Teatro Foce: da Tell a Messina Denaro
LIVE
LUGANO
1 gior
1

Settembre al Teatro Foce: da Tell a Messina Denaro

Il punk rock torna al Parco Ciani
LIVE
LUGANO
1 gior
2

Il punk rock torna al Parco Ciani

Perdersi tra le macchie del Pardo (o dove volete voi)
LIVE
AGENDONE
4 gior
8

Perdersi tra le macchie del Pardo (o dove volete voi)

A Casa Rusca una mostra sulla percezione tra arte e algoritmi
LIVE
LOCARNO
6 gior
3

A Casa Rusca una mostra sulla percezione tra arte e algoritmi

Vallemaggia Magic Blues, finale con la Magic Rock Night
LIVE
TICINO
1 sett
2

Vallemaggia Magic Blues, finale con la Magic Rock Night

È il weekend della Festa nazionale, godetevelo!
LIVE
AGENDONE
1 sett
18

È il weekend della Festa nazionale, godetevelo!

L'ultimo concerto sinfonico di Ticino Musica
LIVE
CANTONE
1 sett
1
2

L'ultimo concerto sinfonico di Ticino Musica

Capolavoro, con orchestra
LIVE
LOCARNO
1 sett
1

Capolavoro, con orchestra