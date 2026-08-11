Una star mondiale nella Caverna dei Cristalli

Armstrong, 34 anni, è un talento poliedrico che ha studiato fisica, chimica e matematica negli Stati Uniti e a Parigi prima di affermarsi come pianista di livello internazionale. La sua formazione musicale porta la firma di Alfred Brendel, uno dei più importanti pianisti del XX secolo, che gli attribuisce una comprensione della grande letteratura pianistica come unità di sentimento e intelletto. Il rapporto speciale tra i due è stato documentato nel film "Set the Piano Stool on Fire" di Mark Kidel.