Una star mondiale nella Caverna dei Cristalli
Kit Armstrong sarà protagonista il 31 agosto di un recital dedicato a Franz Liszt
AIROLO - Un pianista di fama mondiale nella sala da concerto più suggestiva della Svizzera: il 31 agosto il Museo Sasso San Gottardo ospita Kit Armstrong nella Caverna dei Cristalli per un recital dedicato a Franz Liszt, nel segno del legame tra musica e scienza che univa già Johann Wolfgang von Goethe.
Armstrong, 34 anni, è un talento poliedrico che ha studiato fisica, chimica e matematica negli Stati Uniti e a Parigi prima di affermarsi come pianista di livello internazionale. La sua formazione musicale porta la firma di Alfred Brendel, uno dei più importanti pianisti del XX secolo, che gli attribuisce una comprensione della grande letteratura pianistica come unità di sentimento e intelletto. Il rapporto speciale tra i due è stato documentato nel film "Set the Piano Stool on Fire" di Mark Kidel.
Armstrong si esibisce regolarmente in sale prestigiose come la Filarmonica di Berlino, il Musikverein di Vienna e il Concertgebouw di Amsterdam e ha suonato con l'Orchestra Filarmonica di Vienna e l'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. Il suo approccio coniuga virtuosismo e profondità concettuale, collocando la musica dal XVI al XXI secolo in contesti intellettuali nuovi e sorprendenti - una sensibilità che lo rende, per molti versi, una controparte moderna di Goethe.
Il programma
La Caverna dei Cristalli, scavata nella roccia primordiale del Gottardo, offre un'acustica eccellente e una cornice unica per l'evento, che prevede un numero limitato di 80 posti. Il programma della giornata si apre alle 14 con una visita guidata speciale all'unica mostra permanente in Svizzera dedicata ai viaggi di Goethe nel Paese. Alle 15 il concerto, con un programma interamente lisztiano che comprende "La canzone di Mignon" nell'elaborazione dello stesso Armstrong, la "Marcia festiva per il giubileo di Goethe", "Gretchen" - secondo movimento della Faust-Symphonie -, musiche composte su varie poesie di Goethe e la "Vallée d'Obermann". Al termine del recital, un rinfresco con la possibilità di incontrare personalmente l'artista. Facoltativo il tragitto con la Metro del Sasso fino alla fortezza storica. Chiusura dell'evento alle ore 17.
«Siamo felici di poter dare il benvenuto a Kit Armstrong, un talento eccezionale che si avvicina allo spirito di Goethe come pochi altri, e questo in una location che non potrebbe essere più adatta» ha dichiarato il direttore del museo Damian Zingg.