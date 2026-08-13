Un viaggio alle Cave tra anni '80 e brunch
Tre giorni di appuntamenti gratuiti: torna il Cavea Festival dal 28 al 30 agosto
MENDRISIO - Dal 28 al 30 agosto torna alle Cave di Arzo il Cavea Festival 2026, tre giorni dedicati a musica, territorio e comunità nel suggestivo comprensorio del Monte San Giorgio, patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'evento tornerà ad accogliere artisti, nuove voci e attività capaci di attraversare generazioni e linguaggi diversi.
Ogni giornata avrà un'atmosfera e un'ambientazione uniche.
Venerdì 28 agosto Radio Gwen curerà REWIND 80s, serata gratuita e in diretta radiofonica dedicata alla musica e all'immaginario degli anni Ottanta, con DJ Ciao Amore, che proporrà una selezione di successi italiani su vinile e DJ Schneeby che chiuderà con un Videoclip DJ Set che unirà musica e immagini originali dell'epoca.
Sabato 29 agosto, invece, ci sarà spazio per musica dal vivo con Open Mic Ticino, MATILDE e l'atteso concerto dei Patagarri, tra swing, gipsy jazz e sonorità balcaniche. A chiudere la serata sarà il set latin e reggaeton di DJ MAMIPAPI.
Infine, domenica 30 agosto il festival sarà dedicato alle famiglie e alla scoperta del territorio, con il Brunch in cava curato dal Bistrot Ca.Stella, la musica di Romeo Taddei e DJ Gianni B., atelier, attività e visite guidate sulla storia, la geologia e il patrimonio delle cave. L'accesso all'area del festival e alle attività sarà gratuito, mentre il brunch sarà disponibile su prenotazione.
Promosso dall'Associazione Cavea, il festival nasce nel 2018 con l'obiettivo di unire valorizzazione del territorio, volontariato e collaborazioni locali.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.caveafestival.ch. La prevendita del concerto di sabato 29 agosto è disponibile su Biglietteria.ch.