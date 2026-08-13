Un viaggio alle Cave tra anni '80 e brunch

Venerdì 28 agosto Radio Gwen curerà REWIND 80s, serata gratuita e in diretta radiofonica dedicata alla musica e all'immaginario degli anni Ottanta, con DJ Ciao Amore, che proporrà una selezione di successi italiani su vinile e DJ Schneeby che chiuderà con un Videoclip DJ Set che unirà musica e immagini originali dell'epoca.

Sabato 29 agosto, invece, ci sarà spazio per musica dal vivo con Open Mic Ticino, MATILDE e l'atteso concerto dei Patagarri, tra swing, gipsy jazz e sonorità balcaniche. A chiudere la serata sarà il set latin e reggaeton di DJ MAMIPAPI.