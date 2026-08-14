Iveatronic alla consolle del FIT Festival tra rave, electro e ambient
Enea Pascal, Marco Foresta e Leonar animeranno la serata allo Studio Foce. L'evento è previsto per sabato 10 ottobre.
LUGANO - Sabato 10 ottobre, tre protagonisti del collettivo Iveatronic saranno alla consolle per offrire un viaggio sonoro all’insegna della libertà espressiva, della contaminazione e dell’ascolto collettivo allo Studio FOCE durante il FIT Festival.
Si tratta di Enea Pascal, cofondatore e producer, Marco Foresta, esploratore del vinile e delle sue possibilità narrative, e Leonar, selector attento alle zone d’ombra tra breaks, electro e ambient. Il trio unisce le influenze musicali del proprio territorio d'origine alle tendenze più innovative della musica elettronica contemporanea, mescolando sonorità rave, tribal, progressive e UK.
La serata curata in collaborazione con la rassegna RACLETTE, inizierà alle 22:00 nella Zona Franca con un warm up a ingresso gratuito affidato al DJ set dei tre membri del collettivo.
A partire da mezzanotte la festa si sposterà all’interno dello Studio FOCE. I biglietti sono disponibili in prevendita su biglietteria.ch.