Iveatronic alla consolle del FIT Festival tra rave, electro e ambient

Si tratta di Enea Pascal, cofondatore e producer, Marco Foresta, esploratore del vinile e delle sue possibilità narrative, e Leonar, selector attento alle zone d’ombra tra breaks, electro e ambient. Il trio unisce le influenze musicali del proprio territorio d'origine alle tendenze più innovative della musica elettronica contemporanea, mescolando sonorità rave, tribal, progressive e UK.