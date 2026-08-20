Roddick non fa sconti a Kyrgios

La vicenda ha scatenato la rabbia di Andy Roddick, che ha attaccato duramente l'australiano: «Quando ti sei dichiarato colpevole per aver picchiato la tua ragazza, hai chiesto che le persone ti capissero e che capissero il contesto - ha detto il 43enne nel suo podcast "Served with Andy Roddick" - Intanto, per sempre, sarai una persona che ha picchiato la ragazza, così come Sinner sarà per sempre qualcuno che è risultato positivo a un test antidoping. Io penso che non ci sarà nessun momento nella mia vita in cui supererò quel limite, ma tu vuoi che le persone capiscano i tuoi momenti nella vita, non per renderlo comprensibile, ma per capire chi sei. Hai alimentato commenti e bulli online che si riversano nei post di Sinner, Swiatek e anche nei miei, accusando di usare steroidi. Eppure tu vuoi che la gente comprenda il tuo errore perché eri in un momento difficile per l'odio online. È una cosa ipocrita, soltanto ipocrita».