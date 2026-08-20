Roddick non fa sconti a Kyrgios
Roddick dopo la positività di Kyrgios alla cocaina: «Tu vuoi che la gente comprenda il tuo errore perché eri in un momento difficile per l'odio online. È una cosa ipocrita, soltanto ipocrita».
Roddick dopo la positività di Kyrgios alla cocaina: «Tu vuoi che la gente comprenda il tuo errore perché eri in un momento difficile per l'odio online. È una cosa ipocrita, soltanto ipocrita».
NEW YORK - Nick Kyrgios è risultato positivo alla cocaina, suscitando forte delusione nel mondo del tennis (e non solo). Una vicenda che ha fatto discutere soprattutto perché lo stesso Kyrgios aveva spesso attaccato Jannik Sinner, dopo che l'italiano aveva dovuto fare i conti con la positività al clostebol. Nel messaggio con cui ha ammesso le proprie colpe, il nativo di Canberra ha cercato di giustificare l'accaduto facendo riferimento a un periodo buio. «A volte mi sono sentito impotente e solo», ha scritto.
La vicenda ha scatenato la rabbia di Andy Roddick, che ha attaccato duramente l'australiano: «Quando ti sei dichiarato colpevole per aver picchiato la tua ragazza, hai chiesto che le persone ti capissero e che capissero il contesto - ha detto il 43enne nel suo podcast "Served with Andy Roddick" - Intanto, per sempre, sarai una persona che ha picchiato la ragazza, così come Sinner sarà per sempre qualcuno che è risultato positivo a un test antidoping. Io penso che non ci sarà nessun momento nella mia vita in cui supererò quel limite, ma tu vuoi che le persone capiscano i tuoi momenti nella vita, non per renderlo comprensibile, ma per capire chi sei. Hai alimentato commenti e bulli online che si riversano nei post di Sinner, Swiatek e anche nei miei, accusando di usare steroidi. Eppure tu vuoi che la gente comprenda il tuo errore perché eri in un momento difficile per l'odio online. È una cosa ipocrita, soltanto ipocrita».