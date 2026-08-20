Primi danni, ma il grosso è atteso per oggi

Il violento nubifragio, che si è abbattuto sulla zona di Vigana (nelle immagini) ma che ha interessato gran parte del Cantone, ha provocato la caduta di un albero e reso necessario l'intervento dei pompieri durante la notte per liberare la strada. In serata, Meteo Svizzera aveva già emesso un'allerta meteo di grado 4 o 3 a seconda delle aree coinvolte.