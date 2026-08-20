Primi danni, ma il grosso è atteso per oggi
Allerta meteo per temporali fino alle 20. Qualche temporale ancora possibile per domani, ma il weekend dovrebbe essere tendenzialmente soleggiato.
Allerta meteo per temporali fino alle 20. Qualche temporale ancora possibile per domani, ma il weekend dovrebbe essere tendenzialmente soleggiato.
LUGANO - Come previsto, il temporale è arrivato nella tarda serata di ieri, causando alcuni disagi, come mostrano le immagini inviateci da un lettore di Camorino.
Il violento nubifragio, che si è abbattuto sulla zona di Vigana (nelle immagini) ma che ha interessato gran parte del Cantone, ha provocato la caduta di un albero e reso necessario l'intervento dei pompieri durante la notte per liberare la strada. In serata, Meteo Svizzera aveva già emesso un'allerta meteo di grado 4 o 3 a seconda delle aree coinvolte.
L'allerta rimane valida per tutta la giornata di oggi e dovrebbe cessare alle 20 di questa sera.
Quello di ieri, però, è stato solo un anticipo: il grosso delle precipitazioni è atteso per oggi. Soprattutto nel Ticino centro-meridionale sono previsti fenomeni di forte intensità, con possibili grandinate e abbondanti accumuli di pioggia.
Un assaggio è arrivato poco dopo le 8 di stamattina, con qualche minuto di forti precipitazioni e un albero di Villa Carmine caduto in via Trevano, a Molino Nuovo, Lugano.
Anche domani, almeno fino al primo pomeriggio, si prevede tempo molto nuvoloso con alcuni rovesci, anche temporaleschi, alternati a pause asciutte. Successivamente è atteso un miglioramento, con schiarite a partire dall'Alto Ticino.
Il fine settimana dovrebbe invece essere in prevalenza soleggiato, anche se non si esclude qualche cumulo e qualche rovescio domenica. Da oggi, però, le temperature scenderanno e nei prossimi giorni non dovrebbero superare i 26 gradi. Il caldo opprimente, almeno per ora, sembra essere archiviato.