Più viaggi, meno paghi: con FAIRTIQ sconti fino al 20 per cento

Non è necessaria alcuna iscrizione specifica: la partecipazione è automatica e gratuita per chi usa FAIRTIQ. Nell'app, alla voce Rewards > Bonus FAIRTIQ Svizzera, è possibile controllare lo sconto raggiunto e i progressi verso il livello successivo.

Ai fini del bonus vengono considerati i viaggi effettuati con FAIRTIQ che iniziano e terminano all'interno del Ticino. L'iniziativa non riguarda soltanto i collegamenti delle sette aziende promotrici: sono idonei i viaggi sull'intera rete cantonale disponibile tramite FAIRTIQ, comprese le linee di FFS e AutoPostale all'interno del cantone.