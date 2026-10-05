Più viaggi, meno paghi: con FAIRTIQ sconti fino al 20 per cento
Sette aziende di trasporto lanciano il bonus per il Ticino
LUGANO - Dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027 chi utilizza FAIRTIQ per spostarsi in Ticino può beneficiare di sconti automatici fino al 20% sui viaggi successivi. L'iniziativa, denominata FAIRTIQ Bonus Ticino, è promossa da sette aziende di trasporto: Autolinee Bleniesi (ABL), Autolinea Mendrisiense (AMSA), Autolinee Regionali Luganesi (ARL), Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART), Ferrovie Luganesi (FLP), Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) e Trasporti Pubblici Luganesi (TPL).
Il meccanismo prevede sconti crescenti in base a quanto viene speso tramite l'app nel corso di un mese. Raggiunti i 10 franchi di spesa, sui viaggi successivi viene applicato uno sconto del 5%; dai 50 franchi sale al 10% e dai 100 franchi al 20%. Il conteggio riparte da zero all'inizio di ogni mese e lo sconto scatta soltanto sui viaggi successivi al raggiungimento della relativa soglia.
Non è necessaria alcuna iscrizione specifica: la partecipazione è automatica e gratuita per chi usa FAIRTIQ. Nell'app, alla voce Rewards > Bonus FAIRTIQ Svizzera, è possibile controllare lo sconto raggiunto e i progressi verso il livello successivo.
Ai fini del bonus vengono considerati i viaggi effettuati con FAIRTIQ che iniziano e terminano all'interno del Ticino. L'iniziativa non riguarda soltanto i collegamenti delle sette aziende promotrici: sono idonei i viaggi sull'intera rete cantonale disponibile tramite FAIRTIQ, comprese le linee di FFS e AutoPostale all'interno del cantone.
Il bonus è pensato per chi utilizza i trasporti pubblici con frequenza variabile e vuole pagare soltanto gli spostamenti effettivamente effettuati, senza acquistare un abbonamento o sostenere una spesa anticipata. Il funzionamento dell'app non cambia: prima di salire a bordo si avvia il viaggio e, una volta arrivati, lo si termina. FAIRTIQ calcola automaticamente il prezzo e l'eventuale sconto.
ABL, AMSA, ARL, FART, FLP, SNL e TPL collaborano con FAIRTIQ dal 2024. Secondo le aziende, i sei mesi dell'iniziativa serviranno anche a osservare gli effetti di un incentivo legato all'utilizzo effettivo dei mezzi pubblici sulla mobilità regionale.
FAIRTIQ sviluppa soluzioni digitali per l'accesso ai trasporti pubblici: attraverso la sua app è possibile viaggiare senza scegliere o acquistare in anticipo un biglietto, con il prezzo calcolato automaticamente. In collaborazione con le aziende di trasporto sviluppa inoltre modelli tariffari flessibili e incentivi come il FAIRTIQ Bonus.