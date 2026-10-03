«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»

È proprio l'assistenza, secondo Grossini, uno degli elementi su cui le realtà più piccole possono ancora giocare la propria partita. «Un operatore per la promozione dell'attività fisica non è una persona che ti dice: fai questo esercizio e stop. Prima ti chiede chi sei, cosa fai, perché ne hai bisogno, qual è la tua storia, quali sono le tue problematiche e poi, a partire da questo, adatta il tuo allenamento secondo i tuoi obiettivi».