Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»

«Invece di sole, spiaggia, relax, stiamo vivendo un evento meteorologico che difficilmente ci si immaginerebbe durante una vacanza a Creta», ha spiegato. «Si vede quanta forza abbiano sviluppato le masse d'acqua e quanto rapidamente possa cambiare la situazione a causa di piogge simili», ha aggiunto, auspicando un rapido miglioramento delle condizioni.

Scuole chiuse e traghetti fermi per l'allerta

A dare la misura dell'intensità delle precipitazioni sono anche i dati. Il portavoce del governo greco Pavlos Marinakis ha dichiarato che in alcune zone di Creta sono caduti oltre 150 litri di pioggia per metro quadrato. Ad Anogia, nei pressi di Rethymno, il servizio meteorologico nazionale greco (EMY) ne ha registrati 361 in meno di 24 ore.