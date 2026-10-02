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CRETA

Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»

La vittima è stata trascinata dalle onde. Una turista svizzera sul posto racconta la situazione critica sull’isola.
Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»
Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»
20 Minuten
Fonte 20 Minuten
elaborata da Redazione
Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»
La vittima è stata trascinata dalle onde. Una turista svizzera sul posto racconta la situazione critica sull’isola.

CRETA - Strade sommerse, auto trascinate in mare e piogge torrenziali. È questa la situazione a Creta, alle prese con una violenta ondata di maltempo che ha già provocato una vittima, un pastore che, secondo le informazioni diffuse dai vigili del fuoco, è stato travolto dalle masse d'acqua ed è annegato nell'entroterra montuoso dell'isola.

La situazione resta critica in diverse zone. A Gouves, una lettrice in vacanza ha raccontato al portale 20 Minuten quanto trovato al risveglio: «Quello che abbiamo trovato questa mattina è davvero spaventoso». Le precipitazioni hanno allagato intere aree, sommergendo strade e vie di passaggio.

«Invece di sole, spiaggia, relax, stiamo vivendo un evento meteorologico che difficilmente ci si immaginerebbe durante una vacanza a Creta», ha spiegato. «Si vede quanta forza abbiano sviluppato le masse d'acqua e quanto rapidamente possa cambiare la situazione a causa di piogge simili», ha aggiunto, auspicando un rapido miglioramento delle condizioni.

Scuole chiuse e traghetti fermi per l'allerta
A dare la misura dell'intensità delle precipitazioni sono anche i dati. Il portavoce del governo greco Pavlos Marinakis ha dichiarato che in alcune zone di Creta sono caduti oltre 150 litri di pioggia per metro quadrato. Ad Anogia, nei pressi di Rethymno, il servizio meteorologico nazionale greco (EMY) ne ha registrati 361 in meno di 24 ore.

Da mercoledì le autorità cretesi raccomandano di limitare il più possibile gli spostamenti. L'isola si trova «in stato di massima allerta» fino a domenica e, secondo le previsioni dell'EMY, piogge intense e temporali dovrebbero proseguire fino alla stessa giornata.

Stando a quanto riportato dai media locali, lungo le coste alcune automobili sono state trascinate in mare, mentre ponti e strade sono stati distrutti. In molte zone il terreno è ormai saturo d'acqua e la protezione civile ha avvertito del rischio di nuove inondazioni e frane.

Il maltempo sta causando disagi anche ai collegamenti marittimi. Venerdì mattina la maggior parte dei traghetti è rimasta nei porti, secondo l'emittente ERTNews, mentre nell'Egeo sono state registrate raffiche di vento fino a 100 chilometri orari. A Creta l'allerta resta alta e venerdì tutte le scuole dell'isola sono rimaste chiuse.

Secondo i media greci, al momento non risultano turisti coinvolti.

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