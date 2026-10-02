ITALIA
Stabili le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi
Il critico d'arte resta sotto osservazione in terapia intensiva al Gemelli di Roma.
IMAGO / SOPA Images
Fonte Ats Ans
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Stabili le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi
Il critico d'arte resta sotto osservazione in terapia intensiva al Gemelli di Roma.
Stabili le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi
Il critico d'arte resta sotto osservazione in terapia intensiva al Gemelli di Roma.
ROMA - Sarebbero stabili al momento le condizioni del critico d'arte ed ex deputato italiano Vittorio Sgarbi, trasportato d'urgenza mercoledì al policlinico Gemelli di Roma a causa di una insufficienza respiratoria e ricoverato in terapia intensiva.
Ieri sera è arrivato il primo bollettino medico in cui è stato reso noto che le sue condizioni "pur critiche" erano stabili.
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