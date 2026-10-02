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Stabili le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi

Il critico d'arte resta sotto osservazione in terapia intensiva al Gemelli di Roma.
Stabili le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi
IMAGO / SOPA Images
Fonte Ats Ans
di Redazione
Stabili le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi
Il critico d'arte resta sotto osservazione in terapia intensiva al Gemelli di Roma.

ROMA - Sarebbero stabili al momento le condizioni del critico d'arte ed ex deputato italiano Vittorio Sgarbi, trasportato d'urgenza mercoledì al policlinico Gemelli di Roma a causa di una insufficienza respiratoria e ricoverato in terapia intensiva.

Ieri sera è arrivato il primo bollettino medico in cui è stato reso noto che le sue condizioni "pur critiche" erano stabili.

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