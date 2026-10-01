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Viva dopo due iniezioni letali ma «in condizioni gravi»

L'avvocato di Christa Pike denuncia la procedura come crudele e chiede la commutazione della pena.
Viva dopo due iniezioni letali ma «in condizioni gravi»
Afp
Fonte Ats Ans
di Redazione
Viva dopo due iniezioni letali ma «in condizioni gravi»
L'avvocato di Christa Pike denuncia la procedura come crudele e chiede la commutazione della pena.

NEW YORK - Christa Pike è viva, «ma in condizioni gravi», e «sta ricevendo cure che le possono salvare la vita». Lo ha detto uno degli avvocati della donna sopravvissuta ieri in Tennessee a due iniezioni letali.

«Al momento non sappiamo quale sia la prognosi e abbiamo pochissime informazioni aggiornate sulle sue condizioni, ma sappiamo che è viva e che sta ricevendo cure mediche per salvarle la vita», ha detto l'avvocato Randy Spivey.

«Quello che è successo ieri sera non è stato soltanto un fallimento: è stato crudele, è stata una tortura. Ed era anche prevedibile», ha aggiunto il legale.

Spivey ha chiesto al governatore Bill Lee di commutare la pena della Pike nell'ergastolo senza sconti di pena. Lee ha già negato una volta questa richiesta.

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Sopravvissuta a due iniezioni letali, sospesa la prossima esecuzione
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christa pikepena di mortetennessee
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