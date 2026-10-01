La Casa Bianca esclude ancora CNN
La decisione solleva nuove preoccupazioni sulla trasparenza e sulle garanzie per la libertà di stampa negli USA.
WASHINGTON - La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente Donald Trump, inasprendo lo scontro dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo di limitare l'accesso della tv e quelli di MSNow e Politico.
La CNN, designata per viaggiare con Trump in base alla rotazione dei media diffusa domenica dalla Casa Bianca, è stata però depennata dalla visita del presidente all'impianto di autocarri a Denton, in Texas, seguita dal discorso a Durant, in Oklahoma.
La decisione è arrivata a una settimana da quando un giudice federale ha bloccato il tentativo di Trump di vietare l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MSNow e Politico. E fa seguito inoltre all'esclusione della CNN dal volo sull'Air Force One nel fine settimana, in occasione del viaggio di Trump in Tennessee, malgrado il network fosse stato designato per la copertura in pool (l'ordinanza del giudice riguardava esclusivamente l'accesso all'area della Casa Bianca).
«Una palese violazione di primo emendamento e giusto processo», ha detto Theodore Boutrous, che rappresenta le tre testate nel braccio di ferro legale contro l'amministrazione. «La Casa Bianca continua ad attuare in modo imprevedibile e incoerente il 'divieto alla libera stampa' incostituzionale voluto dal presidente, impedendo alla CNN di svolgere il proprio ruolo di emittente televisiva designata per il pool, a scapito della CNN stessa, delle altre testate del pool e, in ultima analisi, del pubblico americano».
Lunedì le tre testate rappresentate dall'avvocato hanno chiesto a un giudice federale di prorogare la sospensione del divieto imposto da Trump.
Il «press pool» della Casa Bianca è un gruppo di testate giornalistiche che condividono materiale video, informazioni editoriali e costi per la copertura di eventi e personalità di alto profilo che coinvolgono il presidente in qualsiasi parte del mondo.
Secondo il sistema, i giornalisti designati a far parte del pool per la giornata rappresentano l'intero corpo della stampa nel documentare eventi di rilievo e fungono da tramite tra il presidente e l'opinione pubblica.