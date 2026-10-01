La Casa Bianca esclude ancora CNN

La decisione è arrivata a una settimana da quando un giudice federale ha bloccato il tentativo di Trump di vietare l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MSNow e Politico. E fa seguito inoltre all'esclusione della CNN dal volo sull'Air Force One nel fine settimana, in occasione del viaggio di Trump in Tennessee, malgrado il network fosse stato designato per la copertura in pool (l'ordinanza del giudice riguardava esclusivamente l'accesso all'area della Casa Bianca).

«Una palese violazione di primo emendamento e giusto processo», ha detto Theodore Boutrous, che rappresenta le tre testate nel braccio di ferro legale contro l'amministrazione. «La Casa Bianca continua ad attuare in modo imprevedibile e incoerente il 'divieto alla libera stampa' incostituzionale voluto dal presidente, impedendo alla CNN di svolgere il proprio ruolo di emittente televisiva designata per il pool, a scapito della CNN stessa, delle altre testate del pool e, in ultima analisi, del pubblico americano».