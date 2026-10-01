Cerca e trova immobili
Segnalaci
STATI UNITI

La Casa Bianca esclude ancora CNN

La decisione solleva nuove preoccupazioni sulla trasparenza e sulle garanzie per la libertà di stampa negli USA.
La Casa Bianca esclude ancora CNN
Afp
Fonte Ats Ans
di Redazione
La Casa Bianca esclude ancora CNN
La decisione solleva nuove preoccupazioni sulla trasparenza e sulle garanzie per la libertà di stampa negli USA.

WASHINGTON - La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente Donald Trump, inasprendo lo scontro dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo di limitare l'accesso della tv e quelli di MSNow e Politico.

La CNN, designata per viaggiare con Trump in base alla rotazione dei media diffusa domenica dalla Casa Bianca, è stata però depennata dalla visita del presidente all'impianto di autocarri a Denton, in Texas, seguita dal discorso a Durant, in Oklahoma.

La decisione è arrivata a una settimana da quando un giudice federale ha bloccato il tentativo di Trump di vietare l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MSNow e Politico. E fa seguito inoltre all'esclusione della CNN dal volo sull'Air Force One nel fine settimana, in occasione del viaggio di Trump in Tennessee, malgrado il network fosse stato designato per la copertura in pool (l'ordinanza del giudice riguardava esclusivamente l'accesso all'area della Casa Bianca).

«Una palese violazione di primo emendamento e giusto processo», ha detto Theodore Boutrous, che rappresenta le tre testate nel braccio di ferro legale contro l'amministrazione. «La Casa Bianca continua ad attuare in modo imprevedibile e incoerente il 'divieto alla libera stampa' incostituzionale voluto dal presidente, impedendo alla CNN di svolgere il proprio ruolo di emittente televisiva designata per il pool, a scapito della CNN stessa, delle altre testate del pool e, in ultima analisi, del pubblico americano».

Lunedì le tre testate rappresentate dall'avvocato hanno chiesto a un giudice federale di prorogare la sospensione del divieto imposto da Trump.

Il «press pool» della Casa Bianca è un gruppo di testate giornalistiche che condividono materiale video, informazioni editoriali e costi per la copertura di eventi e personalità di alto profilo che coinvolgono il presidente in qualsiasi parte del mondo.

Secondo il sistema, i giornalisti designati a far parte del pool per la giornata rappresentano l'intero corpo della stampa nel documentare eventi di rilievo e fungono da tramite tra il presidente e l'opinione pubblica.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
casa biancacnndonald trump
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
19 ore
18
71

Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»
LIVE
CANTONE
1 gior

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
2 gior
7
12

Elisa, fine della storia d'amore

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%
LIVE
SVIZZERA
2 gior
148
274

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%

Bloccati per tre ore sul treno Tilo
LIVE
ITALIA/ CANTONE
2 gior
38
134

Bloccati per tre ore sul treno Tilo

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»
LIVE
LODRINO
1 gior

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»
LIVE
CANADA
2 gior
9
121

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)
LIVE
BELLINZONA
10 ore
34
78

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg
LIVE
ZURIGO
23 ore
23
102

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso
LIVE
FORMULA 1
1 gior

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»
LIVE
CANTONE
1 gior
110
161

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione
LIVE
PARADISO
1 gior
24
103

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto
LIVE
GRIGIONI
1 gior
1
43

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»
LIVE
LUGANO
4 ore
17
86

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale
LIVE
NAZIONALE
3 gior
16
37

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining
LIVE
PARADISO
1 gior
18
42

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining

È morto Norberto Crivelli
LIVE
SORENGO
2 gior

È morto Norberto Crivelli

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo
LIVE
AIROLO
2 gior

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»
LIVE
CANTONE
10 ore
38

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio
LIVE
MEDIO ORIENTE
23 ore
25

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
LIVE
LODRINO
3 gior
41
195

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro
LIVE
FRIBURGO
17 ore
8
60

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»
LIVE
DERBY
3 gior
116
333

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»

Rinviato a giudizio l'ex docente di Giubiasco
LIVE
BELLINZONESE
6 ore

Rinviato a giudizio l'ex docente di Giubiasco

Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa
LIVE
LOCARNO
5 ore

Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
1 gior
8
37

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora
LIVE
MENDRISIOTTO
1 gior
49
56

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
9
67

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?
LIVE
CASSE MALATI
2 gior
53
142

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?

Sfiorato un nuovo 11 settembre?
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
4
17

Sfiorato un nuovo 11 settembre?

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
38

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega
LIVE
BRISSAGO
1 gior
4
12

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
6
23

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio
LIVE
CAMERE FEDERALI
22 ore
27
143

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer
LIVE
BELLINZONA
3 gior

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer

Lugano, un disastro
LIVE
HCL
1 gior
20
71

Lugano, un disastro

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
LIVE
CANTONE
2 gior

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
23
40

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi
LIVE
GINEVRA
1 gior
11
101

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi

Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»
LIVE
CALCIO
21 ore
13
38

Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»

La sorella di Ronaldo spara a zero
LIVE
CALCIO
5 ore
10
39

La sorella di Ronaldo spara a zero

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»
LIVE
CANTONE
2 gior
22
60

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»

«The Vad Vuc 1, Trump 0»
LIVE
CANTONE
2 gior
7
65

«The Vad Vuc 1, Trump 0»

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti
LIVE
PIOTTA
1 gior
2
40

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata
LIVE
FRANCIA
3 gior
6
34

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli
LIVE
CANTONE
3 gior
101
76

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»
LIVE
COMMUNITY
1 gior
57
137

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Quelle intrusioni sospette in casa dei deputati
LIVE
FINLANDIA
1 ora

Quelle intrusioni sospette in casa dei deputati

Sopravvissuta a due iniezioni letali, sospesa la prossima esecuzione
LIVE
STATI UNITI
2 ore

Sopravvissuta a due iniezioni letali, sospesa la prossima esecuzione

Studenti in rivolta: attivata l'unità di crisi
LIVE
FRANCIA
2 ore
1
4

Studenti in rivolta: attivata l'unità di crisi

Brividi a Seul: sospeso su una corda a 120 metri
LIVE
SEUL
4 ore
1
4

Brividi a Seul: sospeso su una corda a 120 metri

Saturno domina il cielo di ottobre
LIVE
DAL MONDO
4 ore
1

Saturno domina il cielo di ottobre

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»
LIVE
MEDIO ORIENTE
6 ore
41
93

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»

Prezzi irregolari, benzinaio multato per 20mila euro
LIVE
ITALIA
8 ore
3
14

Prezzi irregolari, benzinaio multato per 20mila euro

Esecuzione fallita, Christa Pike è ancora viva dopo due iniezioni letali
LIVE
STATI UNITI
9 ore

Esecuzione fallita, Christa Pike è ancora viva dopo due iniezioni letali

Vittorio Sgarbi in terapia intensiva
LIVE
ITALIA
10 ore

Vittorio Sgarbi in terapia intensiva

Microspie nelle celle e detenuti in rivolta
LIVE
ITALIA
17 ore
9

Microspie nelle celle e detenuti in rivolta