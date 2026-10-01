Studenti in rivolta: attivata l'unità di crisi

La mobilitazione è iniziata circa una settimana fa e mercoledì ha coinvolto fino a 356 istituti in tutta la Francia.Secondo il Ministero dell'Interno, sono state fermate 625 persone e 83 tra poliziotti e gendarmi sono rimasti feriti; dall'inizio dei blocchi, inoltre, 119 tra studenti e membri del personale sono rimasti feriti, secondo il bilancio comunicato dalle autorità.