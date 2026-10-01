Sopravvissuta a due iniezioni letali, sospesa la prossima esecuzione
Dopo il caso di Christa Pike, il governatore del Tennessee ha disposto una revisione delle procedure
NASHVILLE - Il governatore del Tennessee, Bill Lee, ha disposto una revisione delle procedure e sospeso l'altra esecuzione prevista per il 2026 dopo il fiasco della doppia iniezione letale somministrata a Christa Pike. Gary Wayne Sutton avrebbe dovuto essere messo a morte il 3 dicembre.
Non è chiaro perché l'esecuzione della Pike sia doppiamente fallita. Il Dipartimento penitenziario del Tennessee sostiene di aver seguito correttamente tutte le procedure previste, «rispettando ogni fase del protocollo di esecuzione previsto dalla legge e approvato dall'ufficio del procuratore generale».
In particolare si afferma che «la sostanza utilizzata per l'iniezione letale prevista dal protocollo si è sempre dimostrata efficace e il protocollo non consente di ricorrere a procedure aggiuntive rispetto a quelle messe in atto».
La Pike - ha confermato il Dipartimento penitenziario - è stata trasferita in una struttura sanitaria esterna al carcere.
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