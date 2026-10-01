Saturno domina il cielo di ottobre

Ottobre è un mese interessante anche per l'osservazione delle meteore: oltre a numerosi sciami minori, è infatti il momento delle Draconidi e, soprattutto, delle Orionidi. Le prime raggiungeranno il picco tra l'8 e il 9 ottobre. Le Draconidi sono meteore molte lente, con una velocità di appena 20 chilometri al secondo, cosa che permette di distinguerle facilmente, e questo sciame è famoso per avere prodotto in passato spettacolari esplosioni di attività.

Attorno al 21-22 ottobre raggiungerà il massimo lo sciame delle Orionidi, che ha origine dalla celebre cometa 1P/Halley. Quest'anno, però, la loro osservazione sarà disturbata dalla luminosità della Luna, prossima al plenilunio. Le ore migliori per ammirarle saranno, dunque, le ultime della notte.