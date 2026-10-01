Brividi a Seul: sospeso su una corda a 120 metri

Raggiunto il Dong-A Media Center, si è voltato e ha iniziato il percorso di ritorno verso la terrazza dell'hotel. A metà strada, si è abbassato di nuovo e ha salutato la folla con la mano. Questa volta, però, si è appeso alla fettuccia con un braccio per poi lasciarsi penzolare a testa in giù, sostenuto solo dai piedi. Al termine dell'esibizione, la folla ha applaudito; alcuni spettatori apparivano visibilmente sollevati.

Tre volte campione del mondo di slackline, il trentaquattrenne si è fatto un nome esibendosi in spettacolari contesti urbani, come nell'impresa compiuta a 185 metri d'altezza tra le Katara Towers in Qatar.