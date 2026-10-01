Quelle intrusioni sospette in casa dei deputati

Per la polizia di Helsinki, che ha avviato le indagini con il supporto della Polizia criminale centrale, le presunte intrusioni, che potrebbero far pensare a tentativi di furto con scasso, sono «sospette»: ad esempio non è stato rubato nulla, inoltre i casi non hanno un denominatore comune legato al genere o all'appartenenza politica, coinvolgono infatti partiti diversi.

Una riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari è stata convocata per informare sui fatti invitandoli a segnalare osservazioni simili con una minore propensione a denunciare.