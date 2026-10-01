La proposta che fa discutere: lavorare di più con lo stesso stipendio

Nell'attuale contesto competitivo, ha aggiunto, è necessario mettere in discussione alcuni aspetti. Secondo Blume esistono diversi approcci per ridurre il costo del lavoro: oltre a un aumento dell'orario di lavoro annuale - ad esempio riducendo i giorni di ferie - si potrebbe anche considerare un aumento dell'orario di lavoro settimanale senza compensazione salariale. «Questo è ciò che va negoziato nelle prossime settimane e nei prossimi mesi», ha affermato il manager.

Ieri Volkswagen ha revocato dieci contratti collettivi, tra cui anche l'importante contratto collettivo quadro.