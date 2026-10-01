La proposta che fa discutere: lavorare di più con lo stesso stipendio
La proposta del CEO Blume arriva dopo la revoca di dieci contratti collettivi e punta a contrastare i costi elevati della manodopera in Germania.
La proposta del CEO Blume arriva dopo la revoca di dieci contratti collettivi e punta a contrastare i costi elevati della manodopera in Germania.
BERLINO - Il CEO di Volkswagen Oliver Blume ha sollevato la questione di un aumento dell'orario di lavoro per i circa 130'000 dipendenti della casa automobilistica in Germania. Lì i costi del lavoro sono circa il doppio rispetto ad altri paesi europei in cui opera VW, ha dichiarato Blume al portale The Pioneer, che ha pubblicato l'intervista in un podcast.
Nell'attuale contesto competitivo, ha aggiunto, è necessario mettere in discussione alcuni aspetti. Secondo Blume esistono diversi approcci per ridurre il costo del lavoro: oltre a un aumento dell'orario di lavoro annuale - ad esempio riducendo i giorni di ferie - si potrebbe anche considerare un aumento dell'orario di lavoro settimanale senza compensazione salariale. «Questo è ciò che va negoziato nelle prossime settimane e nei prossimi mesi», ha affermato il manager.
Ieri Volkswagen ha revocato dieci contratti collettivi, tra cui anche l'importante contratto collettivo quadro.