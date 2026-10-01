«I 170 reporter uccisi erano membri di gruppi terroristici»

TEL AVIV - L'esercito israeliano (IDF) afferma di aver accertato che 170 palestinesi uccisi nella Striscia e identificati a Gaza come giornalisti erano in realtà membri di gruppi terroristici. I nomi sono stati pubblicati dall'IDF su un sito dedicato, insieme a dati identificativi, testata giornalistica, presunta unità militare di appartenenza e immagini di necrologi diffusi dalle stesse organizzazioni.