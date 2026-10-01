Putin: «La Russia non ha intenzione di attaccare nessuno»

Il presidente russo è intervenuto anche sulla lettera inviata nei giorni scorsi alla NATO riguardo alla risposta a una possibile minaccia all'exclave di Kaliningrad. Secondo Putin, «non è una minaccia, ma una risposta a un tentativo di minacciare la Russia».

Putin ha infine ribadito la posizione del Cremlino sulle origini della guerra in Ucraina, sostenendo che «non abbiamo cominciato noi la guerra, la guerra è stata cominciata contro di noi». Secondo la ricostruzione di Mosca, dal 2014 e dalla rimozione del presidente ucraino filorusso Viktor Yanukovich, la Russia sarebbe stata posta in una situazione che l'avrebbe costretta a «difendersi con le armi» dall'aggressione dei Paesi occidentali. Putin ha inoltre ricordato che, a suo dire, gli avversari di Mosca puntavano a infliggere alla Russia «una sconfitta strategica» e a smembrarla.