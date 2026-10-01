I Sette della vergogna

Il giornale studentesco fa i nomi de i “Sette”

È stato proprio il dettaglio dei temi, emerso con la causa civile, a far esplodere l'indignazione. Pochi giorni dopo la redazione del Cornell Daily Sun, il giornale studentesco dell'ateneo, ha pubblicato i nomi dei sette convenuti in un editoriale intitolato «Cornell Won't, We Will» («Cornell non lo fa, lo facciamo noi»), alimentando la protesta sui social.

Da lì il caso è diventato virale. Florence Pugh ha parlato su Instagram di «un atto orribile», accusando poi la piattaforma di aver limitato il suo post; Mariska Hargitay ha accusato Cornell di non aver protetto i suoi studenti; Josh Gad ha parlato di «distruzione di una vita», mentre Hudson Williams ha pubblicato le foto dei sette, chiedendone l'espulsione.