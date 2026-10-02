Arrestato un (altro) sindaco distrettuale dell'opposizione a Istanbul
Le indagini coinvolgono anche 27 persone tra cui esponenti di spicco dell'opposizione, con accuse di corruzione e manipolazione di appalti.
Le indagini coinvolgono anche 27 persone tra cui esponenti di spicco dell'opposizione, con accuse di corruzione e manipolazione di appalti.
ISTANBUL - A Istanbul sono stati arrestati un altro sindaco distrettuale dell'opposizione e altre 27 persone.
Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Anadolu, la Procura di Ankara sta indagando su di loro con l'accusa di appartenenza a un'organizzazione criminale, corruzione e presunta manipolazione di appalti.
Il sindaco arrestato del distretto di Eyüpsültan, Mithat Bülent Özmen, era stato eletto sindaco distrettuale alle elezioni locali del 2024 con circa il 48 percento dei voti per il più grande partito di opposizione dell'epoca, la CHP. La CHP aveva vinto la maggior parte delle cariche di sindaco nel Paese alle elezioni comunali sotto la guida dell'allora presidente Özgür Özel, ottenendo così un successo inaspettato contro il partito di governo AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan.
Il peso politico nel consiglio comunale di Istanbul si sta spostando
Giornalisti e politici dell'opposizione sottolineano che le perquisizioni e gli arresti nei distretti governati dall'opposizione stanno portando gradualmente a uno spostamento delle quote di voto tra opposizione e governo nel consiglio comunale dell'amministrazione cittadina di Istanbul.
Il deputato Özgür Karabat del partito di opposizione Yeni Parti ha dichiarato questa mattina all'emittente Halk TV che l'AKP al governo sta calcolando come possa prendere il controllo del consiglio comunale di Istanbul. Il governo respinge le accuse di ingerenza sulla magistratura.
L'amministrazione cittadina di Istanbul era stata guidata dal 2019 dal politico dell'opposizione Ekrem Imamoglu, fino a quando il più noto rivale di Erdogan era stato arrestato nel marzo dello scorso anno, tra le altre cose, con l'accusa di corruzione. Ciò aveva scatenato proteste di massa in tutto il Paese.