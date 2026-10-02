Alary ha dichiarato al Ny Post di aver visto persone di tutte le età ed estrazione sociale cadere nella spirale della dipendenza e pensare «'Ok, farò una ragazza con l'Ai e la farò innamorare di me' e sai cosa succede allora? Ti dice che vuole incontrarti alle Hawaii, quindi lasci il tuo lavoro e voli alle Hawaii. Questa è una storia vera, qualcuno l'ha fatto. Non vedo nulla di buono in questa piattaforma. Non vedo compagnia. Non vedo l'amore. Non vedo una connessione umana».

