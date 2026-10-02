«Arrivati a Taiwan i primi due F-16V acquistati dagli Usa»

I due aerei erano partiti il 17 agosto dal Texas ed erano successivamente arrivati alle Hawaii, dove sono rimasti per circa un mese e mezzo per le operazioni di preparazione al trasferimento verso Taiwan. La consegna dei 66 velivoli ha subito ritardi legati, tra l'altro, alla produzione e all'integrazione dei nuovi sistemi.

Gli F-16V Block 70 entreranno a far parte della settima ala tattica dell'aeronautica taiwanese e saranno basati nella parte orientale dell'isola. Gli Stati Uniti avevano approvato nel 2019 la vendita dei 66 caccia.