«Arrivati a Taiwan i primi due F-16V acquistati dagli Usa»
Il programma prevede la consegna di altri 64 velivoli nei prossimi anni dopo mesi di ritardi tecnici
Il programma prevede la consegna di altri 64 velivoli nei prossimi anni dopo mesi di ritardi tecnici
TAIPEI - I primi due caccia F-16V Block 70 acquistati da Taiwan dagli Stati Uniti sono arrivati oggi alla base aerea di Zhi-Hang, a Taitung, nel sud-est dell'isola. Lo riferisce la Central News Agency (CNA) di Taiwan. I due velivoli, con i numeri di matricola 6727 e 6728, fanno parte dei 66 F-16V ordinati da Taipei nell'ambito del programma 'Fengxiang'.
I due aerei erano partiti il 17 agosto dal Texas ed erano successivamente arrivati alle Hawaii, dove sono rimasti per circa un mese e mezzo per le operazioni di preparazione al trasferimento verso Taiwan. La consegna dei 66 velivoli ha subito ritardi legati, tra l'altro, alla produzione e all'integrazione dei nuovi sistemi.
Gli F-16V Block 70 entreranno a far parte della settima ala tattica dell'aeronautica taiwanese e saranno basati nella parte orientale dell'isola. Gli Stati Uniti avevano approvato nel 2019 la vendita dei 66 caccia.