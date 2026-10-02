Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»
Pesanti ripercussioni sulla viabilità locale dopo il sinistro avvenuto in autostrada che ha causato ferite gravissime a un uomo.
MENDRISIO - Riaperto il tratto di A2 fra Mendrisio e Chiasso, chiuso per agevolare i soccorsi in seguito al violento incidente di questo pomeriggio, restano gli strascichi sulla viabilità, soprattutto locale.
Se l'autostrada in direzione sud sta tornando a una certa normalità (pur sempre da ora di punta del venerdì) i ritardi non sono trascurabili: il TCS stima 1 ora e 30 minuti sulla tratta Rivera-Chiasso. La coda sulla A2 inizia a farsi sentire da Torricella-Taverne.
Le cose restano ancora molto tese per quanto riguarda le strade del Mendrisiotto. Sono diverse le segnalazioni giunte in redazione che raccontano una situazione viaria da caos totale, soprattutto a Mendrisio e nei suoi dintorni.
«Qui è tutto fermo», ci conferma un lettore di Mendrisio, «non ho mai visto niente del genere, trovarsi in colonna in queste strade ha del surreale».
Le strade della città momò sono intasate e quasi completamente ferme in direzione del centro, di Genestrerio e di Balerna (verso Chiasso). Anche il tentativo di “scavallare” passando dalla montagna (Castel San Pietro, Vacallo) è reso difficoltoso dal traffico per le strade di Mendrisio.