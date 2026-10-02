Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega
Per consentire le operazioni di soccorso e l'atterraggio dell'elicottero, l'autostrada A2 è stata temporaneamente chiusa.
Per consentire le operazioni di soccorso e l'atterraggio dell'elicottero, l'autostrada A2 è stata temporaneamente chiusa.
COLDRERIO - Un grave incidente è avvenuto venerdì pomeriggio, attorno alle 15:45, sull'autostrada A2 in direzione sud, in territorio di Coldrerio.
Stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero coinvolti un'auto e un camion. Per motivi ancora da stabilire, la vettura sarebbe entrata in collisione con la parte posteriore del mezzo pesante.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM, un elicottero della REGA, i pompieri del centro di soccorso del Mendrisiotto e la Polizia Cantonale.
Per consentire le operazioni di soccorso e l'atterraggio dell'elicottero, l'autostrada A2 è stata temporaneamente chiusa.
Successivamente il traffico è stato incanalato su un'unica corsia. Sempre in base alle prime informazioni in nostro possesso, il bilancio sarebbe di tre persone ferite, due delle quali in modo apparentemente grave.
L'infotraffico del TCS conferma la chiusura dell'A2, in entrambe le direzioni, fra Mendrisio e Chiasso. Intanto chi viaggia in direzione sud dovrà fare i conti con almeno 45 minuti di coda (stimati fra il Dosso di Taverne e Mendrisio). La colonna in autostrada inizia già a farsi sentire all'altezza di Monteceneri, con i semafori di dosaggio già attivi.
Per quanto riguarda la viabilità locale, nel Mendrisiotto è un vero e proprio caos con code su gran parte delle strade di Mendrisio, compresa anche la cantonale che porta a Coldrerio, Balerna e Chiasso.
Situazione pesante anche in città a Lugano, e fra Paradiso e Melide.