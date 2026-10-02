Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega

L'infotraffico del TCS conferma la chiusura dell'A2, in entrambe le direzioni, fra Mendrisio e Chiasso. Intanto chi viaggia in direzione sud dovrà fare i conti con almeno 45 minuti di coda (stimati fra il Dosso di Taverne e Mendrisio). La colonna in autostrada inizia già a farsi sentire all'altezza di Monteceneri, con i semafori di dosaggio già attivi.



Per quanto riguarda la viabilità locale, nel Mendrisiotto è un vero e proprio caos con code su gran parte delle strade di Mendrisio, compresa anche la cantonale che porta a Coldrerio, Balerna e Chiasso.



Situazione pesante anche in città a Lugano, e fra Paradiso e Melide.

