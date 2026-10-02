MELIDE
Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso
Il veicolo che viaggiava sulla strada cantonale fra Paradiso e Melide è stato interessato da un principio d'incendio. Nessuno è rimasto ferito
foto lettore tio.ch
Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso
0 / 2
Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso
Il veicolo che viaggiava sulla strada cantonale fra Paradiso e Melide è stato interessato da un principio d'incendio. Nessuno è rimasto ferito
Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso
Il veicolo che viaggiava sulla strada cantonale fra Paradiso e Melide è stato interessato da un principio d'incendio. Nessuno è rimasto ferito
MELIDE - In una serata di traffico da bollino nero per quanto riguarda le strade del cantone, un altro sinistro - avvenuto in Via Cantonale sul tratto di strada fra Paradiso e Melide - ha causato ulteriori complicazioni a chi sperava di schivare la coda sulla A2.
Secondo quanto appreso, un furgoncino aziendale sarebbe stato interessato da un principio di incendio poco prima delle ore 17 sul territorio di Melide.
Non sono al momento note le cause. Il conducente avrebbe immediatamente accostato a lato della strada, cercando poi aiuto tra le auto in colonna per estinguere le fiamme.
Nessuno sarebbe rimasto ferito.
Il TCS conferma rallentamenti sulla tratta con possibili «lunghi ritardi».
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO