Tutti pazzi per Naza: sold out al Corso, e arriva una seconda proiezione al Lux
La pellicola di Yuval Abraham e Rachel Szor, già programmata al Cinema Corso il 17 ottobre, sarà proiettata anche al Lux Art House di Massagno alle 21.15
LUGANO - L'enorme interesse per “Naza” porta a una seconda proiezione nell'ambito della XIII edizione del Film Festival Diritti Umani Lugano (FFDUL), in programma dall'11 al 18 ottobre 2026. La proiezione prevista al Cinema Corso di Lugano sabato 17 ottobre alle 20.30 è infatti già sold out. Per rispondere alla richiesta del pubblico, il Festival ha quindi deciso di aggiungere una replica nella stessa serata al Cinema Lux Art House di Massagno, alle 21.15. Clicca qui per comprare i biglietti per la proiezione al LUX.
Il film di Yuval Abraham e Rachel Szor racconta i sistemi e le tecnologie utilizzati nelle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza e le modalità attraverso cui viene condotta la guerra. Produzione britannico-statunitense del 2026, il film dura 80 minuti ed è stato girato di notte sui tetti di Tel Aviv. Un'opera che, secondo gli organizzatori, sta suscitando grande attenzione a livello internazionale e che arriva a Lugano in un momento di forte interesse attorno al film.
autori di No Other Land, già presentato al Festival luganese nel 2024 e successivamente premiato con l'Oscar, è una delle proposte più attese di questa edizione. In Naza i due registi si concentrano sui sistemi e sulle tecnologie utilizzati nelle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza e sulle modalità attraverso cui viene condotta la guerra.
Produzione britannico-statunitense del 2026, il film dura 80 minuti ed è stato girato di notte sui tetti di Tel Aviv. Un'opera che sta suscitando grande attenzione a livello internazionale e che arriva a Lugano in un momento di forte interesse attorno al film. La pellicola ha infatti vinto recentemente il Premio speciale della Giuria al Festival del film di Venezia.