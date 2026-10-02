Tutti pazzi per Naza: sold out al Corso, e arriva una seconda proiezione al Lux

autori di No Other Land, già presentato al Festival luganese nel 2024 e successivamente premiato con l'Oscar, è una delle proposte più attese di questa edizione. In Naza i due registi si concentrano sui sistemi e sulle tecnologie utilizzati nelle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza e sulle modalità attraverso cui viene condotta la guerra.

Produzione britannico-statunitense del 2026, il film dura 80 minuti ed è stato girato di notte sui tetti di Tel Aviv. Un'opera che sta suscitando grande attenzione a livello internazionale e che arriva a Lugano in un momento di forte interesse attorno al film. La pellicola ha infatti vinto recentemente il Premio speciale della Giuria al Festival del film di Venezia.