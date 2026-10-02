«La mia salute non c'entra nulla»

Parmelin ha detto di avvertire «una certa stanchezza: il fuoco sacro non è più così sacro come lo era all'inizio». Ma, ha proseguito, «sono ancora motivato: ci sono ancora sfide da affrontare e lavorerò fino al 31 dicembre alle 23:59», ha detto, ricordando che ci sarà anche una votazione popolare e che intende impegnarsi «affinché la voce del Consiglio federale venga ascoltata dalla popolazione».