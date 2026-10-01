Poliziotto, ginocchiata e due costole rotte: il caso finisce a processo

Lesperto: «Tecnica a disposizione degli agenti»

Durante l'udienza ha testimoniato un poliziotto che ha partecipato alla revisione del manuale di sicurezza personale delle forze dell'ordine. L'esperto ha spiegato che il colpo di ginocchio figura fra le tecniche a disposizione degli agenti per controllare una persona recalcitrante e riuscire ad ammanettarla.

Essere a terra, ha precisato, non significa necessariamente essere sotto controllo: una persona può continuare a opporre una forte resistenza. Interrogato dal procuratore sulla possibilità di colpire un individuo a terra, non ancora ammanettato e recalcitrante ma che non cerca di colpire gli agenti, l'esperto ha risposto che «il colpo di ginocchio può essere dato se necessario».