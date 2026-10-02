Guy Parmelin si dimette: partiti e associazioni divisi sul futuro del Consiglio federale

L'UDC ringrazia per l'impegno

Dal canto suo, l'UDC ha reso omaggio a Parmelin per il suo lungo impegno, esprimendo al tempo stesso rammarico per le dimissioni del proprio consigliere federale. «Come ministro della difesa, Parmelin ha inizialmente promosso il rafforzamento dell'esercito e della difesa nazionale», ha scritto l'UDC in un comunicato stampa venerdì. «Nel dipartimento dell'economia ha poi rafforzato la piazza economica, educativa e di ricerca della Svizzera». Il partito ha sottolineato in particolare il suo impegno a favore di mercati aperti e buone condizioni quadro. Sotto la sua guida, secondo l'UDC, la Svizzera ha potuto migliorare, diversificare e accrescere le proprie relazioni commerciali. Una politica che, sostiene il partito, facilita alle aziende svizzere l'accesso a importanti mercati in crescita, tutela i posti di lavoro e rafforza la prosperità del Paese.

Il PLR: «L'UDC proponga candidati provenienti dalla Svizzera latina»

Il Partito liberale radicale (PLR) ha preso atto delle dimissioni annunciate per la fine dell'anno dal consigliere federale Guy Parmelin. «A nome del PLR ringrazio Parmelin per il suo pluriennale impegno al servizio del nostro paese», afferma il copresidente Benjamin Mühlemann in un messaggio su X. «Gli auguro ogni bene per il suo futuro e tanto successo al suo successore». In considerazione del carattere quadrilingue del Paese e della coesione nazionale, il PLR si aspetta inoltre che l'UDC, nel comporre la propria lista di candidati alla successione, tenga conto anche di personalità provenienti dalla Svizzera latina.