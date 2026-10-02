Swissair, 25 anni dopo: la ferita mai rimarginata di chi amava volare

I dipendenti persero la loro «casa professionale». «Una cosa del genere non la si digerisce semplicemente», afferma la 57enne. Ancora anni più tardi non riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione di essere stata lasciata sola dalla Svizzera. «Chi ha vissuto il 2 ottobre 2001 sa quanto rapidamente possa distruggersi qualcosa che sembra incrollabile», dice. Nel momento decisivo, né l'impegno personale né anni di fedeltà poterono proteggere i dipendenti. Per Nikolic-Fuss è stata una cesura che ha segnato il suo lavoro di sindacalista.

L'integrazione nel gruppo Lufthansa può aver salvato economicamente l'aviazione svizzera. Ma attraverso il grounding il personale si è reso conto con dolore che né il successo economico né un marchio forte garantiscono posti di lavoro sicuri e condizioni affidabili. «Il marchio da solo non basta», è il suo avvertimento.