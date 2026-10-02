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Guy Parmelin ha annunciato le sue dimissioni

L'esecutivo svizzero dovrà ora affrontare una nuova fase senza uno dei suoi membri più esperti e longevi.
Guy Parmelin ha annunciato le sue dimissioni
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di Cronaca Ticino
Guy Parmelin ha annunciato le sue dimissioni
L'esecutivo svizzero dovrà ora affrontare una nuova fase senza uno dei suoi membri più esperti e longevi.

BERNA - Alle 11 il consigliere federale Guy Parmelin, attualmente a capo del Dipartimento federale dell'economia (DFE), ha convocato con breve preavviso una conferenza stampa. Il motivo: annunciare le sue dimissioni dal Consiglio federale per la fine di quest'anno, il 31 dicembre.

Le sue condizioni di salute, ha precisato venerdì davanti ai media, non hanno nulla a che vedere con la decisione. I suoi dolori alla schiena avevano ripetutamente alimentato sui media le speculazioni su possibili dimissioni.

Parmelin ha spiegato di aver soppesato i pro e i contro di una partenza fin dall'estate, rispondendo alla domanda di un giornalista dopo l'annuncio. «Il mio "feu sacré" forse non era più così sacré come all'inizio», ha detto. Intende tuttavia impegnarsi pienamente negli ultimi tre mesi.

Il presidente uscente non vede alcun problema nel fatto che all'inizio del 2027 due figure chiave della politica economica svizzera, lui e la segretaria di Stato Helene Budliger Artieda, lascino il loro incarico. «Nessuno è insostituibile, la vita va avanti», ha detto Parmelin. Chiunque ricopra funzioni direttive ha dei sostituti - «anche la signora Budliger ed io».

Alla domanda se il suo successore debba essere un romando o una romanda, Parmelin è rimasto vago: «Lo deciderà l'Assemblea federale plenaria».

Tra i momenti più difficili della sua carriera, il ministro dell'economia uscente ha ricordato la pandemia di coronavirus. Ha visto imprenditori lottare per la propria esistenza e ha trovato difficile che il Consiglio federale dovesse disporre la chiusura delle attività.

Tra i successi in politica economica estera ha citato gli accordi di libero scambio con il Vietnam e la Gran Bretagna e l'ammodernamento di quello con la Cina. Proprio venerdì, inoltre, il Parlamento ha dato il via libera all'accordo di libero scambio tra l'Efta e il Mercosur, contro il quale è stato annunciato un referendum.

Per il 66enne, attuale Presidente della Confederazione, il 2026 è stato un anno particolarmente impegnativo: iniziato con la tragedia di Crans-Montana e proseguito con la «batosta» dei dazi americani, che hanno portato a un acceso faccia a faccia con la Casa Bianca.

Vodese, agricoltore e viticoltore, era subentrato a Eveline Widmer-Schlumpf, finendo per essere preferito agli altri due candidati di destra: Thomas Aeschi e il ticinese Norman Gobbi.

Dal 2019 ha guidato l'impegnativo e fondamentale Dipartimento federale dell'economia, distinguendosi spesso quando ha ricoperto la carica di presidente della Confederazione.

A sostituirlo alla presidenza sarà il suo attuale vice, Ignazio Cassis.

Pensione annua da oltre 230mila franchi
Parmelin potrà contare su una pensione annua lorda di 239'083 franchi. La rendita di un ex consigliere federale o di un'ex consigliera federale ammonta alla metà dello stipendio percepito in carica, attualmente pari a circa 478'166 franchi lordi.

I membri del governo federale, i giudici federali e le cancelliere e i cancellieri federali ricevono, invece di una pensione, un'indennità di quiescenza. Questo perché gli eletti non hanno una previdenza e, dopo le dimissioni o una mancata rielezione, non hanno né reddito né pensione.

Dopo le dimissioni, Parmelin non avrà più diritto a un'auto di servizio né a uffici pagati dallo Stato.

L'indennità di quiescenza, adeguata al rincaro e pari a circa 239'083 franchi, viene tuttavia corrisposta agli ex consiglieri federali e alle ex consigliere federali solo se, dopo le dimissioni, non esercitano un'altra attività lucrativa.

Longevità nella media (e i precedenti dimissionari)
La permanenza di Parmelin in Governo è piuttosto nella media rispetto a quella degli altri consiglieri federali.

L'ultima a dimettersi prima del Vodese, Viola Amherd, aveva svolto un mandato piuttosto breve: era rimasta in Consiglio federale soltanto per sei anni e tre mesi.

Il friburghese Alain Berset e la bernese Simonetta Sommaruga erano invece rimasti dodici anni nell'esecutivo. Ueli Maurer ha lasciato il Governo dopo quattordici anni in carica, mentre Doris Leuthard e Johann Schneider-Ammann vi sono rimasti rispettivamente per poco più di dodici e otto anni.

Il record è tuttora detenuto da Carl Schenk, ritiratosi nel 1895 dopo 32 anni in carica. Adolf Deucher (1912) ha fatto parte del Consiglio federale per 29 anni, mentre il ticinese Giuseppe Motta (1940) vi è rimasto un anno in meno. Philipp Etter (1959) è stato consigliere federale per 25 anni, cosa che gli è valsa il soprannome di «eterno».

All'estremo opposto, il mandato più breve è stato quello di Louis Perrier, morto nel 1913 appena 14 mesi dopo la sua elezione. Estromesso nel 2007, Christoph Blocher non ha superato i quattro anni, appena un po' meno di Ruth Metzler, che aveva sostituito nel 2003. Anche Elisabeth Kopp (uscita nel 1989) e Alphons Egli (1986) sono stati ministri per poco più di quattro anni, mentre Rudolf Friedrich (1984) non è arrivato a due.

Nella media d'età
Eletto nel dicembre 2015, Parmelin aveva allora 56 anni, un'età nella media rispetto a quella dei suoi colleghi attualmente in Consiglio federale al momento della loro elezione. Anche Ignazio Cassis aveva 56 anni. Karin Keller-Sutter e Albert Rösti ne avevano 55, Elisabeth Baume-Schneider e Beat Jans 59, mentre Martin Pfister ne aveva 61.

Ritiratosi dal Governo da quasi tre anni, Alain Berset era uno dei più giovani consiglieri federali della storia. Entrato in carica pochi mesi prima del suo quarantesimo compleanno, aveva abbassato l'età media del collegio.

Dal 1945, solo Ruth Metzler ha fatto meglio: aveva 34 anni al momento della sua elezione nel 1999. La medaglia va però a Numa Droz, eletto nel 1875 all'età di 31 anni.

A differenza della maggior parte dei consiglieri e delle consigliere federali degli ultimi anni, Parmelin lascia il suo seggio dopo aver superato l'età pensionabile. Ueli Maurer era andato in pensione a 72 anni. Tra le altre eccezioni, Hans-Rudolf Merz aveva quasi 68 anni quando se n'è andato e Christoph Blocher 67 quando è stato estromesso dal governo.

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