Guy Parmelin ha annunciato le sue dimissioni

Parmelin ha spiegato di aver soppesato i pro e i contro di una partenza fin dall'estate, rispondendo alla domanda di un giornalista dopo l'annuncio. «Il mio "feu sacré" forse non era più così sacré come all'inizio», ha detto. Intende tuttavia impegnarsi pienamente negli ultimi tre mesi.

Il presidente uscente non vede alcun problema nel fatto che all'inizio del 2027 due figure chiave della politica economica svizzera, lui e la segretaria di Stato Helene Budliger Artieda, lascino il loro incarico. «Nessuno è insostituibile, la vita va avanti», ha detto Parmelin. Chiunque ricopra funzioni direttive ha dei sostituti - «anche la signora Budliger ed io».