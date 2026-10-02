Confonde freno con l'acceleratore, 91enne finisce contro un ristorante

EINSIEDELN - Ha confuso molto probabilmente i pedali dell'acceleratore e del freno la donna di 91 anni che giovedì pomeriggio è stata protagonista di un incidente stradale sulla strada principale di Einsiedeln. L'anziana stava uscendo da un parcheggio, quando - stando a una prima ricostruzione fornita dalla polizia svittese - ha messo il piede sull'acceleratore anziché sul freno, ed è finita così direttamente sui tavolini di un ristorante.

Diversi clienti e passanti che si trovavano all'esterno sono rimasti feriti. Il bilancio è di quattro persone trasportate in ospedale in ambulanza con ferite di entità non specificata. L'autista è rimasta illesa. La sua patente di guida è stata ritirata e trasmessa alle autorità competenti in materia di traffico.