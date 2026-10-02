GRIGIONI
Incidente sul lavoro: operaio schiacciato da una cassaforma da un quintale
L'uomo, 39 anni, è stato liberato dai soccorritori e trasportato in ospedale con ferite al bacino.
Polizia cantonale Grigioni
Fonte Polizia cantonale GR
Incidente sul lavoro: operaio schiacciato da una cassaforma da un quintale
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Incidente sul lavoro: operaio schiacciato da una cassaforma da un quintale
L'uomo, 39 anni, è stato liberato dai soccorritori e trasportato in ospedale con ferite al bacino.
Incidente sul lavoro: operaio schiacciato da una cassaforma da un quintale
L'uomo, 39 anni, è stato liberato dai soccorritori e trasportato in ospedale con ferite al bacino.
COIRA - Stava lavorando alla rimozione della cassaforma di una parete di fondazione, giovedì mattina in un cantiere a Coira, quando è salito su una scala per agganciare alla gru un elemento del peso di oltre 100 chili. La struttura si è però ribaltata, trascinando con sé anche l’operaio 39enne. L’uomo è rimasto incastrato tra la cassaforma e una scarpata.
Il 39enne è stato quindi liberato da una squadra di soccorso di Coira e, ferito al bacino, è stato trasportato all’Ospedale cantonale dei Grigioni.
La Polizia cantonale sta accertando le circostanze esatte dell’incidente.
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