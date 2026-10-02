Incidente sul lavoro: operaio schiacciato da una cassaforma da un quintale

COIRA - Stava lavorando alla rimozione della cassaforma di una parete di fondazione, giovedì mattina in un cantiere a Coira, quando è salito su una scala per agganciare alla gru un elemento del peso di oltre 100 chili. La struttura si è però ribaltata, trascinando con sé anche l’operaio 39enne. L’uomo è rimasto incastrato tra la cassaforma e una scarpata.