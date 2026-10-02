Casse malati, fino a 900mila cambi per l'anno prossimo

Il sondaggio è stato condotto dall'istituto di ricerca Yougov per conto della società di consulenza nel terzo trimestre del 2026. In totale vi hanno partecipato 1236 persone dalla Svizzera tedesca, dalla Svizzera romanda e dal Ticino.

Preoccupazioni finanziarie

Quasi la metà dei partecipanti prenderebbe in considerazione un cambio di assicuratore malattia in caso di un possibile aumento del premio di 20 franchi al mese. Un anno fa questa quota era ancora poco superiore a un terzo, come ha mostrato l'analisi. Nell'attuale sondaggio circa un quarto dei partecipanti ha dichiarato di avere difficoltà a pagare i premi. Più della metà degli intervistati ha affermato che i premi dell'assicurazione malattia causano preoccupazioni finanziarie.