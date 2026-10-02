Due svizzeri su tre vogliono rinunciare all'acquisto dei caccia F-35

Il dato più sorprendente, però, arriva da destra. Nemmeno tra i simpatizzanti dei partiti borghesi l'acquisto trova una maggioranza: tra gli elettori UDC il 59% è contrario, nel Centro il 58%. Anche nel PLR prevalgono gli scettici (51% contro 43%). A sinistra il rifiuto è massiccio: contrari l'83% dei socialisti e l'80% dei Verdi, oltre al 72% dei Verdi liberali.

Le donne sono più critiche degli uomini (67% contro 62% di contrari). Tra gli over 65 il sostegno sale leggermente al 33%, ma anche in questa fascia quasi due terzi dicono no. Nessuna differenza, invece, tra città, agglomerati e campagna: ovunque i contrari si attestano tra il 63 e il 65%.