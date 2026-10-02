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Sessione autunnale agli sgoccioli

Per gli Stati in programma oggi solo votazioni finali. La sessione invernale prenderà il via il prossimo 30 novembre
Sessione autunnale agli sgoccioli
Depositphotos (Bareta)
Fonte Ats
di Redazione
Sessione autunnale agli sgoccioli
Per gli Stati in programma oggi solo votazioni finali. La sessione invernale prenderà il via il prossimo 30 novembre

BERNA - Si conclude oggi la sessione autunnale delle Camere federali. Al Consiglio nazionale, prima delle tradizionali votazioni finali, il plenum si occuperà di alcune mozioni e iniziative parlamentari, per poi passare a petizioni e interventi parlamentari non controversi.

Al Consiglio degli Stati in agenda ci sono invece unicamente le votazioni finali. Si tratta di 17 oggetti che hanno concluso l'iter parlamentare.

La prossima sessione, quella invernale, si terrà dal 30 novembre al 18 dicembre.

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