Tra dazi americani, agricoltura e case: le sfide del successore di Parmelin

DAZI AMERICANI: da mesi la Svizzera sta negoziando con gli Stati Uniti sulle tariffe applicate alle esportazioni verso il continente americano. Guy Parmelin aveva ripreso in mano il dossier dopo un avvio complicato tra la ministra delle finanze Karin Keller-Sutter e il presidente Trump. L'obiettivo della dichiarazione di intenti fra i due paesi, siglata nel novembre 2025, è limitare l'incertezza che la Svizzera e il resto del mondo devono affrontare in questo momento, con aliquote che vengono modificate a seconda degli umori dell'amministrazione americana

LIBERO SCAMBIO: negli ultimi anni, simili intese hanno assunto un'importanza crescente. Parmelin si è distinto in questo ambito, concludendo intese commerciali di grande rilievo come quella con l'India, cui si aggiunge il rinnovato accordo con la Cina e quello col Mercosur. Il Parlamento ha appena approvato quest'ultimo trattato controverso con i Paesi sudamericani, sia in Svizzera che in Europa. A Berna, gli ambienti agricoli e quelli legati alla protezione dell'ambiente e dei diritti umani hanno già promesso il lancio di un referendum. Chi prenderà il posto di Parmelin dovrà prepararsi a difendere questa intesa davanti al popolo.