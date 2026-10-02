Micasa cambia proprietà e chiude quattro delle sue 30 filiali

Il passaggio di proprietà sarà però accompagnato da quattro chiusure. La filiale di Crissier abbasserà definitivamente le serrande entro la fine del 2026; quelle di Langendorf, Brügg e Buchs seguiranno entro la fine di gennaio 2027. Micasa motiva la decisione con «l'attuale situazione economica e le mutate condizioni di mercato». Per i collaboratori coinvolti sono al vaglio soluzioni alternative.

È il secondo cambio di proprietà in meno di due anni. Nel febbraio 2025 Migros aveva ceduto Micasa, attraverso un management buy-out, a un consorzio guidato da Agustoni e Landolt, al quale partecipavano anche le famiglie di investitori tedesche e austriache Brandstetter-Finger e Wiest. Dal 1° settembre 2025 Micasa AG opera in modo indipendente.