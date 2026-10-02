Si scontra con un'auto, morta motociclista

Il conducente del veicolo sorpassato ha prestato i primi soccorsi. Nonostante i successivi tentativi di rianimazione, la 48enne, cittadina svizzera residente nel Canton Vaud, è morta sul posto. L'automobilista, anch'egli residente nel cantone, non ha invece riportato ferite.

Il Ministero pubblico ha aperto un'indagine per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.