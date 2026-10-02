VAUD
Si scontra con un'auto, morta motociclista
Nell'impatto, avvenuto durante una manovra di sorpasso, la donna è deceduta nonostante i soccorsi immediati.
Polizia Vaud
Fonte Sda
Si scontra con un'auto, morta motociclista
Nell'impatto, avvenuto durante una manovra di sorpasso, la donna è deceduta nonostante i soccorsi immediati.
ST-SAPHORIN - Una motociclista di 48 anni è morta giovedì in uno scontro con un'auto a Saint-Saphorin VD.
L'incidente è avvenuto verso le 12.50 sulla strada da Chexbres in direzione di Chardonne. In una curva a destra, un automobilista di 45 anni ha iniziato una manovra di sorpasso, scontrandosi con la motociclista che proveniva in senso opposto.
Il conducente del veicolo sorpassato ha prestato i primi soccorsi. Nonostante i successivi tentativi di rianimazione, la 48enne, cittadina svizzera residente nel Canton Vaud, è morta sul posto. L'automobilista, anch'egli residente nel cantone, non ha invece riportato ferite.
Il Ministero pubblico ha aperto un'indagine per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.
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