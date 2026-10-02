Chi guiderà il DEFR? Si apre l'ipotesi Jans

BERNA - Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è stato regolarmente snobbato dai consiglieri federali negli ultimi anni. La questione che si pone ora è se il socialista Beat Jans approfitterà delle dimissioni di Guy Parmelin per fare lo stesso e passare al Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)