Un prototipo “ticinese” ha vinto una medaglia d'oro a Kyoto

Attivo in Ticino presso la Clinica Ars Medica, la Clinica Moncucco e professore associato all’Università della Svizzera italiana si è recato in quel di Kyoto al Congresso Mondiale di Ortopedia (SICOT) per presentare il prototipo della tecnologia Bee-Blip, nato per ovviare a questa problematica e che deriva «da un’esigenza quotidiana della sala operatoria: misurare la profondità di un foro nell’osso per scegliere la vite della lunghezza corretta».

Al SICOT erano presenti «oltre 100 progetti da 30 paesi»; a essere “medagliato” è il prototipo stato quello presentato da Giesen.