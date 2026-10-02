CANTONE
Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga
Ecco dove sono pianificati i controlli della velocità da lunedì 5 a domenica 11 ottobre.
TiPress
Fonte Polizia cantonale
Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga
Ecco dove sono pianificati i controlli della velocità da lunedì 5 a domenica 11 ottobre.
BELLINZONA - Nuovo mese, vecchia raccomandazione: meglio non esagerare con l'acceleratore. Con l'arrivo di ottobre proseguono infatti i controlli della velocità sulle strade ticinesi.
A fare la mappa dei radar ci pensa la Polizia cantonale, che ha comunicato le località interessate:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Riviera
Polizia cantonale
- Iragna
Distretto di Bellinzona
Polizia cantonale
- Cadenazzo
Polizie comunali
- Sementina
- Giubiasco
- Carasso
- Bellinzona
- Castione
- Claro
Distretto di Locarno
Polizie comunali
- Cugnasco
- Losone
- Locarno
Distretto di Lugano
Polizia cantonale
- Molinazzo di Monteggio
- Lamone
- Figino
Polizie comunali
- Viganello
- Garaverio
- Cassarate
- Casaccia
- Breganzona
- Massagno
- Savosa
- Agno
- Manno
- Piandera
- Pregassona
- Gandria
Distretto di Mendrisio
Polizia cantonale
- Capolago
- Stabio
Polizie comunali
- Rancate
- Seseglio
- Balerna
Controlli della velocità semi-stazionari
- Cadenazzo
- Gudo
- Soresello
- Novazzano
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO