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Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga

Ecco dove sono pianificati i controlli della velocità da lunedì 5 a domenica 11 ottobre.
Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga
TiPress
Fonte Polizia cantonale
elaborata da Redazione
Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga
Ecco dove sono pianificati i controlli della velocità da lunedì 5 a domenica 11 ottobre.

BELLINZONA - Nuovo mese, vecchia raccomandazione: meglio non esagerare con l'acceleratore. Con l'arrivo di ottobre proseguono infatti i controlli della velocità sulle strade ticinesi.

A fare la mappa dei radar ci pensa la Polizia cantonale, che ha comunicato le località interessate:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Riviera

Polizia cantonale

    • Iragna

Distretto di Bellinzona

Polizia cantonale

    • Cadenazzo

Polizie comunali

    • Sementina
    • Giubiasco
    • Carasso
    • Bellinzona
    • Castione
    • Claro

Distretto di Locarno

Polizie comunali

    • Cugnasco
    • Losone
    • Locarno

Distretto di Lugano

Polizia cantonale

    • Molinazzo di Monteggio
    • Lamone
    • Figino

Polizie comunali

    • Viganello
    • Garaverio
    • Cassarate
    • Casaccia
    • Breganzona
    • Massagno
    • Savosa
    • Agno
    • Manno
    • Piandera
    • Pregassona
    • Gandria

Distretto di Mendrisio

Polizia cantonale

    • Capolago
    • Stabio

Polizie comunali

    • Rancate
    • Seseglio
    • Balerna

Controlli della velocità semi-stazionari

    • Cadenazzo
    • Gudo
    • Soresello
    • Novazzano
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