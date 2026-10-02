Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte
L'uomo era a bordo dell'auto protagonista dello scontro con un camion all'altezza di Coldrerio. Alla guida una 68enne, trasportata in ospedale con ferite giudicate lievi.
L'uomo era a bordo dell'auto protagonista dello scontro con un camion all'altezza di Coldrerio. Alla guida una 68enne, trasportata in ospedale con ferite giudicate lievi.
COLDRERIO - Una 68enne con ferite lievi e il suo passeggero, un 73enne, in pericolo di morte.
È questo il bilancio, fornito dalla polizia cantonale, dell'incidente avvenuto oggi poco prima delle 15.30 a Coldrerio.
Secondo la ricostruzione delle autorità, la 68enne, una svizzera residente nel Canton Zurigo, viaggiava sull'autostrada A2 in direzione sud insieme al 73enne, anch'esso svizzero e residente nello stesso cantone.
Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, l'automobile ha tamponato un autoarticolato fermo a lato della carreggiata, nella nicchia di emergenza.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, supportati dai Pompieri di Mendrisio, nonché i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) e della Rega. Dopo le prime cure, la conducente è stata trasportata in ambulanza all'ospedale, mentre il passeggero è stato elitrasportato.
In base a una prima valutazione medica, il 73enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita, mentre la conducente ha riportato ferite lievi.