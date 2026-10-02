Trattamento stazionario per il 25enne matricida

BELLINZONA - Per il 25enne coinvolto nei fatti di via Mirasole a Bellinzona non ci sarà una richiesta di pena: la Procura intende invece chiedere una misura terapeutica di lunga durata. A riferirlo è La Regione. Il giovane, accusato di assassinio e tentato omicidio, sarà giudicato dalle Assise criminali il 14 dicembre.