Fuori dal tempo, nelle mani del Destino

In questo il titolo è perfettamente adeguato. Non pensiamo al baccano nell'accezione attuale, come sinonimo di chiasso, frastuono, fracasso. Dobbiamo tornare indietro - ancora una volta si viaggia a ritroso nel tempo - all'antica Roma e ai Baccanali, le festività propiziatorie in onore del dio Bacco. «Analogamente al carnevale, durante questi riti notturni le persone ballavano, gridavano e facevano molta confusione». Il tutto viene reso dagli Haara in maniera vibrante ed efficace, specialmente grazie alla componente percussiva. È poi la chitarra elettrica a completare il quadro e a trascinare l'ascoltatore fino alla fine del brano.

Il testo, scritto in inglese, è un mantra preparatorio, la preparazione spirituale a una battaglia che avverrà l'indomani. In questo rito i protagonisti mettono la propria vita nelle mani del Destino, affidandosi completamente a questa entità sovrannaturale che tira i fili dell'esistenza. Sono due le voci che s'intrecciano e una è quella di Robert Gardner. Antropologo e regista statunitense, è l'autore del documentario "Dead Birds" (1963). «È diventato rilevante tra i film etnografici per aver documentato le guerre rituali del popolo Dani nella Nuova Guinea Occidentale»