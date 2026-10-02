Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa

La notizia è stata confermata oggi a Keystone-ATS dal codirettore dell'Ufficio cantonale, Adrian Arquint. «I nostri guardiacaccia si sono recati sul posto per valutare la situazione degli animali», ha dichiarato.

Dalle verifiche non sono emersi elementi che facciano pensare a un coinvolgimento di un lupo. «Non abbiamo trovato alcuna prova che indichi un coinvolgimento dell'animale», ha precisato Arquint.