Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa
La scoperta risale all'11 settembre in Val Russein. Il Cantone: «Nessuna prova del coinvolgimento di un lupo».
GRIGIONI - Un'ottantina di pecore morte dopo un precipizio da una parete rocciosa: è costato la vita a un'ottantina di pecore in Val Russein, in Surselva. La scoperta risale a settembre e sul caso ha indagato l'Ufficio cantonale per la caccia e la pesca dei Grigioni.
A scoprire gli animali sarebbe stata una giovane donna l'11 settembre, secondo quanto riportato dal portale online suedostschweiz.ch.
La notizia è stata confermata oggi a Keystone-ATS dal codirettore dell'Ufficio cantonale, Adrian Arquint. «I nostri guardiacaccia si sono recati sul posto per valutare la situazione degli animali», ha dichiarato.
Dalle verifiche non sono emersi elementi che facciano pensare a un coinvolgimento di un lupo. «Non abbiamo trovato alcuna prova che indichi un coinvolgimento dell'animale», ha precisato Arquint.