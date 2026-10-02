Cerca e trova immobili
Segnalaci
CONSIGLIO FEDERALE

Parmelin lascia, ecco chi potrebbe prendere il suo posto

L'UDC ha fissato al 23 ottobre il termine per le candidature. Vediamo chi sono i possibili papabili tra alcune delle figure di spicco del partito
Parmelin lascia, ecco chi potrebbe prendere il suo posto
20min/Stefan Lanz
«La mia salute non c'entra nulla»
SVIZZERA
3 ore
37
78

«La mia salute non c'entra nulla»

Guy Parmelin si dimette: partiti e associazioni divisi sul futuro del Consiglio federale
DIMISSIONI PARMELIN
2 ore
10

Guy Parmelin si dimette: partiti e associazioni divisi sul futuro del Consiglio federale

Tra dazi americani, agricoltura e case: le sfide del successore di Parmelin
DIMISSIONI PARMELIN
2 ore
2

Tra dazi americani, agricoltura e case: le sfide del successore di Parmelin

di 20min.ch | Christof Vuille
+5
Parmelin lascia, ecco chi potrebbe prendere il suo posto
L'UDC ha fissato al 23 ottobre il termine per le candidature. Vediamo chi sono i possibili papabili tra alcune delle figure di spicco del partito

CONSIGLIO FEDERALE - Il capolinea dopo undici anni in Consiglio federale: alla fine dell'anno il ministro dell'economia Guy Parmelin (66), attuale presidente della Confederazione, lascerà il governo. E così per l'UDC si avvia la ricerca del suo successore.

I dipartimenti che presentano «i maggiori problemi futuri e il più grande deficit di leadership sono il DFGP e il DDPS», scrive l'UDC. E poiché uno di questi dipartimenti potrebbe diventare vacante e spettare proprio ai democentristi, il partito porrà «particolare attenzione alla capacità di assumersi la responsabilità di guida» di quei due dipartimenti nella scelta.

Poiché da tempo ormai erano da prevedersi le dimissioni di Parmelin, e per molte figure di spicco del partito il tempo di fare le proprie riflessioni c'è già stato. Una delle grandi domande sarà se l'UDC vorrà sostituire il suo consigliere federale uscente con una persona della Svizzera tedesca. Con Elisabeth Baume-Schneider e Ignazio Cassis, la Romandia e il Ticino restano rappresentati in Consiglio federale.

Potrebbe inoltre anche esserci una prima volta: mai infatti una donna dell'UDC ha fatto parte del governo federale, dato che Eveline Widmer-Schlumpf fu immediatamente espulsa dal partito nel 2007. Vediamo quindi i nome dei possibili papabili che, a dicembre, potrebbero entrare in Consiglio federale.

Natalie Rickli, una figura nota
La direttrice della sanità di Zurigo è stata eletta in Consiglio nazionale dal 2007 al 2019 e si è distinta soprattutto nei settori dei media e della protezione dell'infanzia. I suoi contatti all'interno del gruppo parlamentare sono probabilmente ancora buoni. Inoltre, può vantare diversi anni di esperienza di governo nel cantone più grande.

Inoltre, essendo zurighese, anche il cantone d'origine è "compatibile", poiché attualmente non è rappresentato in Consiglio federale. Dopo le dimissioni del consigliere agli Stati Daniel Jositsch, Rickli aveva brevemente valutato di candidarsi per la Camera alta, ma ha rapidamente accantonato l'idea. Anche la sua età, 49 anni, sarebbe adatta per una candidatura.

Céline Amaudruz, la confidente di Parmelin
La deputata ginevrina siede dal 2011 in Consiglio nazionale ed è conosciuta soprattutto in Romandia. La 47enne è vicepresidente dell'UDC ed è stata considerata una delle artefici dell'elezione di Parmelin. Politicamente, su questioni di politica sociale, a volte si discosta dalla linea del partito.

Fece scalpore una decina di anni fa circa, quando guidò ubriaca per Ginevra – e chiamò Parmelin dalla stazione di polizia. Privatamente, lo scorso anno ha festeggiato la nascita del suo secondo figlio.

Pascal Schmid, l'esperto di asilo
Il turgoviese Pascal Schmid è in Consiglio nazionale solo dal 2023, ma si è fatto un nome come nuovo responsabile asilo nel partito del sole. Il giurista ed ex giudice ha pronunciato la prima detenzione a vita della Svizzera.

La «Weltwoche» vicina all'UDC ha recentemente proposto Schmid come candidato ideale al Consiglio federale, che potrebbe rilevare il dossier giustizia e asilo da Beat Jans. Proprio questa settimana ha annunciato la sua candidatura al Consiglio degli Stati per l'autunno.

Esther Friedli, la consigliera agli Stati della ristorazione
Friedli ha ottenuto nel 2023 ciò in cui molti rappresentanti UDC avevano fallito in precedenza: ha assicurato ai democentisti un seggio agli Stati per il canton San Gallo. Questo successo le ha conferito grande prestigio all'interno del partito e del gruppo parlamentare. La 49enne è ristoratrice e da poco sposata con lo storico presidente UDC Toni Brunner.

Il suo grande svantaggio è che con Karin Keller-Sutter c'è già una rappresentante del cantone di San Gallo in Consiglio federale.

Magdalena Martullo-Blocher, l'imprenditrice e figlia d'arte
Se Magdalena Martullo-Blocher dovesse candidarsi, potrebbe seguire le orme del padre. Già in occasioni di precedenti avvicendamenti in Consiglio federale la sua candidatura era stata molto discussa. Lei aveva però rinunciato. Nel caso dovrebbe tuttavia lasciare la guida di EMS-Chemie. E allo stato attuale non è nemmeno chiaro se la sua figura goda di un sostegno sufficiente nei vari gruppi per renderne possibile l'elezione.

Gregor Rutz, il presidente dei proprietari di casa
Lo zurighese Gregor Rutz si occupa principalmente di politica dei media e di immobili. È presidente dell'Associazione svizzera dei proprietari di casa e siede nella Camera del popolo dal 2012. In quanto ex segretario generale, ha molta familiarità con il partito e con i meccanismi di Palazzo federale. Nel 2022, dopo le dimissioni di Ueli Maurer, ha dichiarato che molti lo avevano incoraggiato a candidarsi. Tuttavia, dopo averci riflettuto, ha rinunciato.

E i vari Dettling, Grüter & co.?
In quanto partito più grande del paese, l'UDC ha dalla sua tanti altri nomi di spicco. Il presidente del partito Marcel Dettling e il consigliere nazionale lucernese Franz Grüter, ad esempio, hanno già escluso chiaramente una candidatura nel 2022. Per altri possibili interessati come i bernesi Werner Salzmann e Lars Guggisberg, la provenienza non gioca a loro favore perché Albert Rösti proviene dallo stesso cantone.

Non è poi da escludere che possa essere scelta una figura meno conosciuta, come ha fatto in tempi recenti ─ e con successo ─il Centro con la candidatura di Martin Pfister. Una cosa è certa: le prossime settimane saranno molto interessanti attorno al partito che ha costituti una commissione ad hoc per selezionare le candidature.

Candidature entro il 23 ottobre
Il limite per presentare le candidature è fissato al 23 ottobre. Il partito deciderà quali saranno i nomi il 13 novembre. Mentre l'elezione è fissata al 9 dicembre.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
consiglio federaleguy parmelinudc
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
1 gior
28
73

Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»
LIVE
CANTONE
2 gior
187

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
3 gior
7
15

Elisa, fine della storia d'amore

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»
LIVE
LUGANO
1 gior
43
106

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%
LIVE
SVIZZERA
2 gior
148
270

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg
LIVE
ZURIGO
1 gior
27
107

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)
LIVE
BELLINZONA
1 gior
34
74

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»
LIVE
LODRINO
2 gior

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso
LIVE
FORMULA 1
1 gior

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
47
96

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»
LIVE
CANTONE
2 gior
111
156

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione
LIVE
PARADISO
2 gior
25
99

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto
LIVE
GRIGIONI
2 gior
1
41

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining
LIVE
PARADISO
1 gior
23
39

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining

Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa
LIVE
LOCARNO
1 gior

Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»
LIVE
CANTONE
1 gior
43

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»

È morto Norberto Crivelli
LIVE
SORENGO
2 gior

È morto Norberto Crivelli

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo
LIVE
AIROLO
2 gior

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo

Truffa milionaria, impresario a giudizio per un maxi raggiro
LIVE
LOCARNO
20 ore
23
48

Truffa milionaria, impresario a giudizio per un maxi raggiro

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro
LIVE
FRIBURGO
1 gior
8
63

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»
LIVE
CANADA
3 gior
9
117

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
21

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio

Rinviato a giudizio l'ex docente di Giubiasco
LIVE
BELLINZONESE
1 gior

Rinviato a giudizio l'ex docente di Giubiasco

La sorella di Ronaldo spara a zero
LIVE
CALCIO
1 gior
12
52

La sorella di Ronaldo spara a zero

Esecuzione fallita, Christa Pike è ancora viva dopo due iniezioni letali
LIVE
STATI UNITI
1 gior

Esecuzione fallita, Christa Pike è ancora viva dopo due iniezioni letali

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora
LIVE
MENDRISIOTTO
2 gior
49
51

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
2 gior
8
35

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video
LIVE
GRONO
7 ore

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video

Vittorio Sgarbi in terapia intensiva
LIVE
ITALIA
1 gior

Vittorio Sgarbi in terapia intensiva

Sfiorato un nuovo 11 settembre?
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
4
15

Sfiorato un nuovo 11 settembre?

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
35

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»
LIVE
MASSAGNO
6 ore
28
52

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»

«Aiutatemi, sto morendo!». Così Ajdin ha salvato quattro giovani dall'auto in fiamme
LIVE
ARGOVIA
19 ore
19
161

«Aiutatemi, sto morendo!». Così Ajdin ha salvato quattro giovani dall'auto in fiamme

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega
LIVE
BRISSAGO
2 gior
4
11

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
6
21

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio
LIVE
CAMERE FEDERALI
1 gior
29
134

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio

Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»
LIVE
CALCIO
1 gior
14
38

Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
23
36

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico

Lugano, un disastro
LIVE
HCL
2 gior
20
67

Lugano, un disastro

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi
LIVE
GINEVRA
2 gior
11
97

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi

La coda di Haaland finisce in Tribunale
LIVE
CALCIO
17 ore
1
19

La coda di Haaland finisce in Tribunale

Il crollo del Lugano, l'Ambrì e i casi Morini e Pestoni: parla Reuille
LIVE
HCL/HCAP
1 gior
20
8

Il crollo del Lugano, l'Ambrì e i casi Morini e Pestoni: parla Reuille

«The Vad Vuc 1, Trump 0»
LIVE
CANTONE
3 gior
7
65

«The Vad Vuc 1, Trump 0»

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti
LIVE
PIOTTA
2 gior
2
37

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»
LIVE
CANTONE
3 gior
27
59

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»

Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre
LIVE
SVIZZERA
22 ore
5
16

Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre

Le future stelle del K-Pop made in Ticino cercano... voi
LIVE
CANTONE
22 ore
4
63

Le future stelle del K-Pop made in Ticino cercano... voi

Più di 73'000 firme contro Formenton agli Oilers
LIVE
NHL
19 ore
12
49

Più di 73'000 firme contro Formenton agli Oilers

Casa Azul lascia Gordola: il contratto non sarà rinnovato
LIVE
GORDOLA
1 gior
5
27

Casa Azul lascia Gordola: il contratto non sarà rinnovato

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»
LIVE
COMMUNITY
2 gior
57
131

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
«Sanzioni contro i coloni israeliani violenti»
LIVE
BERNA
32 min

«Sanzioni contro i coloni israeliani violenti»

Si scontra con un'auto, morta motociclista
LIVE
VAUD
2 ore
3
4

Si scontra con un'auto, morta motociclista

Chi guiderà il DEFR? Si apre l'ipotesi Jans
LIVE
DIMISSIONI PARMELIN
2 ore
6
23

Chi guiderà il DEFR? Si apre l'ipotesi Jans

Swissair, 25 anni dopo: la ferita mai rimarginata di chi amava volare
LIVE
SVIZZERA
3 ore
3
8

Swissair, 25 anni dopo: la ferita mai rimarginata di chi amava volare

Micasa cambia proprietà e chiude quattro delle sue 30 filiali
LIVE
SVIZZERA
3 ore
5

Micasa cambia proprietà e chiude quattro delle sue 30 filiali

Confonde freno con l'acceleratore, 91enne finisce contro un ristorante
LIVE
SVITTO
5 ore
22

Confonde freno con l'acceleratore, 91enne finisce contro un ristorante

Incidente sul lavoro: operaio schiacciato da una cassaforma da un quintale
LIVE
GRIGIONI
5 ore

Incidente sul lavoro: operaio schiacciato da una cassaforma da un quintale

Sessione autunnale agli sgoccioli
LIVE
CAMERE FEDERALI
6 ore
2

Sessione autunnale agli sgoccioli

Casse malati, fino a 900mila cambi per l'anno prossimo
LIVE
SVIZZERA
6 ore
3
9

Casse malati, fino a 900mila cambi per l'anno prossimo

Due svizzeri su tre vogliono rinunciare all'acquisto dei caccia F-35
LIVE
SVIZZERA
8 ore
21
117

Due svizzeri su tre vogliono rinunciare all'acquisto dei caccia F-35