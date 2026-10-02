Parmelin lascia, ecco chi potrebbe prendere il suo posto

Gregor Rutz, il presidente dei proprietari di casa

Lo zurighese Gregor Rutz si occupa principalmente di politica dei media e di immobili. È presidente dell'Associazione svizzera dei proprietari di casa e siede nella Camera del popolo dal 2012. In quanto ex segretario generale, ha molta familiarità con il partito e con i meccanismi di Palazzo federale. Nel 2022, dopo le dimissioni di Ueli Maurer, ha dichiarato che molti lo avevano incoraggiato a candidarsi. Tuttavia, dopo averci riflettuto, ha rinunciato.